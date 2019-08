I Uviten skriver Nina Kristiansen, Atle Fretheim, Ole Jacob Madsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

I mai fikk jeg akutte ryggsmerter for andre gang i mitt liv. Smertene var av den typen som kommer brått, utløser ukontrollerte hyl og tvinger deg ned på badegulvet der du så vidt klarer å holde tårer og mageinnhold tilbake.

Selv om smertene nesten ikke var til å holde ut, var virkningen på psyken nesten like ille.

Privat

Hva om det ikke gir seg?

Jeg vet at akutte ryggsmerter er en svært vanlig tilstand. De fleste av oss rammes i løpet av livet. Jeg vet også at ryggsmerter sjelden skyldes alvorlig underliggende sykdom, og at prognosen er meget god. De aller fleste blir friske i løpet av kort tid.

Likevel utløste smertene bekymringstanker som var vanskelige å kontrollere. Hva om smertene ikke gir seg? Kan det hende jeg er alvorlig syk? Hva vil skje med familien om jeg blir arbeidsufør, eller det som verre er?

For å bistå fornuften i å gjenvinne kontrollen karret jeg meg på internett og dobbeltsjekket gjeldende anbefalinger for akutte ryggsmerter. Jo da, som jeg visste: I akuttfasen kan pasienten beroliges, anbefales å ta smertestillende tabletter, og oppmuntres til å komme seg på beina så fort som mulig.

Atle Fretheim

Angstdempende informasjon

Den skriftlige bekreftelsen virket angstdempende, og da jeg neste dag klarte å bevege meg litt rundt i huset, hadde jeg tankene om alvorlig sykdom noenlunde under kontroll. Utpå ettermiddagen tuslet jeg de 250 meterne opp til nærbutikken. Dette skal gå bra! Fornuften klarte til og med å flire litt av skrekkfantasiene jeg hadde hatt om å havne i et kronisk smertehelvete, og på uføretrygd.

Turen til butikken var målet i seg selv, men jeg kjøpte noe symbolsk og stilte meg i kassakøen. Jeg beveget meg forsiktig, fremdeles redd for at en vridning i ryggen skulle utløse smerter og ukontrollerte hikst – og gjøre meg til dagens samtaletema i nabolaget.

Angstfremmende overskrifter

Ved kassen slo VG-forsiden imot meg: «Ryggsmerter var alvorlig sykdom». «Det var som å få en dødsdom». «Varer livet ut». Umiddelbart blusset min ulmende angst opp igjen. Pust og puls akselererte mens jeg ble dratt mot avisstativet. Etter en kort kamp tok fornuften kontrollen tilbake, og jeg styrte unna.

Balansegang

Det er lett å kritisere mediene, eller helsemyndighetene for den saks skyld, når det brukes krigstyper for å advare befolkningen. For eksempel, både myndighetene og mediene ble kritisert for å ha overdrevet farene i forbindelse med svineinfluensaen i 2009. I etterkant er det åpenbart at faren ikke var så stor som fryktet, men det var ikke like opplagt på forhånd.

Helseangst

Det kan tenkes at oppslag av typen «tegn du må ta på alvor», «dette må du sjekke», «signalene du ikke må overse» gjør at noen syke mennesker oppsøker lege. Problemet er at slike oppslag antagelig bidrar til unødig helseangst og overforbruk av helsetjenester. De aller, aller fleste med plager som kan skyldes sykdom, er tross alt helt friske. Det er svært sjelden at akutte ryggsmerter er tegn på en alvorlig, underliggende lidelse.

Er det da så viktig å informere om at noen få kan ha en kronisk revmatisk lidelse at det rettferdiggjør å skremme tusenvis av nordmenn med vond rygg? Neppe. Men det er lett for oss å si, som ikke må ta hensyn til at avisforsiden også skal fungere som salgsplakat.