Klimapanelet «glemte» å si én ting: Befolkningsveksten må stoppe for at vi skal nå FNs klimamål

Det er ikke nevnt med ett ord i sammendragene, hverken for politikere eller beslutningstagere. Ingen steder står hele sannheten om hva som må til for å stanse oppvarmingen på halvannen eller to grader.

All rapportering i verdens medier om hva som må til, har dreid seg om energieffektivisering, fornybar energiproduksjon, kutt i utslipp av klimagasser og hvordan vi må fjerne CO₂ fra atmosfæren.

Men for dem som ikke nøyer seg med å lese sammendrag, har det dukket opp et annet kontroversielt «tiltak».

Vi må snart bli færre

I tillegg til utslippskutt og effektivisering må nemlig den eksplosive befolkningsveksten stanses – i hvert fall ifølge vurderingene klimapanelet selv trekker frem. Og det må skje raskt.

– For å klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grader må vi i disse beregningene ikke bare kutte utslippene med 45 prosent innen 2030. Befolkningsveksten må stoppe innen 2050, og deretter må verdens befolkning reduseres, sier klimaforsker Bjørn Samset ved CICERO – Senter for klimaforskning.

Tirsdag kveld skal Samset legge frem klimapanelets funn på Aftenpostens klimakonferanse.

– Så det holder ikke med enorme utslippskutt?

– Nei. Og befolkningsvekst er ofte elefanten i rommet i klimasammenheng. Alle vet at med så stor vekst som vi har nå, blir klimamålene enda tøffere. Men å snu den utviklingen er minst like vanskelig som å kutte utslippene, sier han.

Vi er nå drøyt 7,6 milliarder mennesker i verden og blir omtrent 83 millioner flere hvert år.

Dramatisk klimarapport: Verdens utslipp må halveres de neste 12 årene

Ikke snakket om

Samset vet ikke hvorfor dette ikke ble fremhevet da klimapanelet la frem sin rapport for et par uker siden.

– Nei, dette er ikke kommunisert ut i det hele tatt. Men det er svært viktig. Det er to måter å redusere befolkningsveksten på. Den ene er Kinas tidligere modell med ettbarnspolitikk. Den andre er økt levestandard.

I dag foregår mye av befolkningsveksten i Afrika. Derfor blir det viktig både å gjøre CO₂-fri energi tilgjengelig der, og å øke levestandarden, ifølge Samset.

Umulig uten stans i befolkningsvekst

– Så utvikling i fattige land er et minst like viktig klimatiltak som CO₂-kutt, elbiler og solenergi?

–Ja, absolutt. Det er umulig å stanse global oppvarming med solenergi og kvotehandel alene. Vi trenger en total samfunnsomlegging. Hele verden er nødt til å tenke og gjøre ting på en helt annen måte enn i dag.

– Så klimakampen er enda vanskeligere enn det folk flest har fått med seg?

– Ja, sier Samset.