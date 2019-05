I Uviten skriver Nina Kristiansen, Atle Fretheim, Marit Simonsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

For noen uker siden ble det publisert en studie i Nature om døde grisers hjerner. Forskere fikk avkappede grisehoder fra et slakteri. Etter noen timer fikk de koblet 32 grisehjerner til et pumpesystem for næring, før de undersøkte hvordan det sto til. De fant noe aktivitet i cellene.

Det er lett å bli revet med av de helt store spørsmålene, men som det har gjort mange ganger før, gikk det stokk over stein når dette skulle formidles.

Arnfinn Pettersen

I Frankensteins fotspor?

Ifølge medier er grenser mellom liv og død blitt visket ut. Danske Radio spurte om vi gikk i «Frankensteins fotspor», og Morgenbladet skrev at døde grisehjerner ble «levende» igjen, riktignok med anførselstegn. Verst var nok Illustrert Vitenskap, som omtaler forskningen i forbindelse med udøde vesener i Game of Thrones, og skriver at «Vitenskapen er nesten klar: Døde kan gjenopplives».

De fleste oppslagene har dramatiske titler og mer forskningsnær tekst. Men TV2s dekning er stort sett store ord, som «mildt sagt forbløffende», og «kan føre til at vi redefinerer hvordan vi tenker på døden». Problemet er bare at uttalelsene kommer fra en journalist de omtaler som vitenskapsekspert, heller enn noen med dypere innsikt.

Mer nøkterne forskere

For forskerne selv er langt mer nøkterne. Forskningslederen Nenad Sestan sa det slik: «Det er ikke en levende hjerne, men det er en cellulært aktiv hjerne». En bioetiker fra det amerikanske folkehelseinstituttet kalte det «en mulighet til å studere hele pattedyrhjerner utenfor kroppen etter døden», og hennes beskrivelse peker også til hva dette vil brukes til i kommende år.

Overraskelsen i funnene er at hjerneceller, som vi har pleid å tenke at raskt blir så skadet at all aktivitet opphører, også kan bruke noe tid på å tape all funksjon. Med litt hjelp klarte cellene å gjøre enkelte ting lenger enn vi trodde. For kroppen dør i mange ulike tempo, og prosessen begynner som oftest bare minutter etter at hjertet har slått sine siste slag.

Døden må ikke redefineres

Hjernen er ofte det første til å ødelegges uten tilgang på oksygen, mens enkelte celler i kroppen nok kan holde på med sitt i opp mot tre døgn før de merker at resten av laget har lagt opp. Så det er ikke helt overraskende at man kan stimulere til begrenset aktivitet noen timer etter sirkulasjonsstopp.

Foreløpig er det mer som hjertelungeredning, der man kan opprettholde en enkel sirkulasjon manuelt, enn en hjertestarter som setter kroppen i gang igjen. Vi er litt nærmere å kunne forske på et slags livredningssystem for cellene i døende hjerner, men vi er fremdeles langt unna å kunne gjenopplive et dødt sinn.

Funnene er altså langt mer beskjedne enn man skulle tro av slike overskrifter. Det er jo gøy å spekulere, men det kunne vi strengt tatt også gjort uten disse grisehjernene i nødhjelpsmaskiner. Døden må ikke redefineres helt ennå.