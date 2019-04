I Uviten skriver Nina Kristiansen, Atle Fretheim, Marit Simonsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

I 30, 40, kanskje til og med 50 år, har vi visst om vår rolle i klimaendringene. FNs klimapanel har utgitt systematiske gjennomganger av forskningen siden 1990. Siden tidlig 2000-tall har mediedekningen i Norge om klimaendringene blitt omtrent firedoblet.

Verdens samlede kunnskap om problemet har bare økt og økt. Og likevel har apatien bredt om seg.

Røyking og kosthold

Det er fristende å tro at vi mennesker responderer på fakta. At vi evner å ta rasjonelle beslutninger basert på tilgjengelig informasjon. Men eksemplene på det motsatte er overveldende: Gi befolkningen evidensbaserte kostholdsråd, og et fåtall følger dem.

Røykingens farer var velkjente i flere tiår, men det var ikke ny kunnskap som kom 1. juni 2004 som fikk røykerne til å slutte, det var en lovendring som endret røykingens sosiale sider. Opplys oss om farene ved raske lån med høy rente, og forbruksgjelden bare øker.

Verden bygges på kunnskap, men drives av følelser og sosialt engasjement. Jeg kan kostholdsrådene ut og inn, men har dagen vært lang og et eller annet i den vært frustrerende, hungrer jeg etter både sukker og fett. Da jeg i sin tid valgte ikke å begynne å røyke, var ikke faktaene til særlig hjelp.

Det avgjørende var å ha et forbilde, en jeg syntes var kul uten røyken. Riktignok er noen deltagere på Luksusfellen utrente i personlig økonomi, men det er åpenbart at fornuftens hester godt kan dras bakover av for eksempel emosjonelle eller psykiske utfordringer.

De nære historiene

PR-bransjen vet at følelser funker bedre enn fakta. Når en bistandsorganisasjon skal be om penger, viser de ikke kart over falne klasebomber, de møter deg på gaten og ber deg holde en. De leverer ikke statistikk over sultrammede, men viser bilder av barn med store øyne og store mager. Det stikker i følelsene, og med god grunn. For stikkes du i følelsene, manes du lettere til handling, enn om du blir dynket med tall.

Menneskers historier er alltid nærere for oss enn fakta. Det gjør vi lurt i å spille på lag med.

Streiken treffer følelsene

Skolestreiken kan kanskje se tullete ut. Skulkende ungdommer som bidrar til verdens utslipp like mye som oss andre skal engasjere, du liksom. Men nei, skolestreiken funker fordi den treffer oss i følelsene.

I et intervju nylig sa klimapsykolog Per Espen Stoknes at klimastreiken kan ha effekt nettopp fordi det er våre nærmeste som protesterer. Klarer de å overbevise oss om at konsekvensene faktisk vil ramme dem, vil de ha like god effekt som enhver TV-innsamling. De er ikke sultende barn med bedende blikk, men problemene som angår ungdommen angår oss alle, fordi de er våre ungdommer.

Drømmen om det rasjonelle mennesket

Det er åpenbart mange årsaker til at det tar tid å løse så komplekse problemer som klimaendringene. Det trengs lokale, regionale og globale løsninger, og det trengs stor omstilling i infrastruktur og i levevaner. Aller mest trengs både politisk og personlig engasjement og handling.

Hvis følelsene lar seg engasjere, er det lite som kan stoppe oss. Drømmen om det rasjonelle mennesket trengs heldigvis ikke.’