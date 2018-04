Kravet om å ta ut alderspensjon samtidig betyr at den som ikke har nok opptjening i folketrygden (nivået for garantipensjon) til å kunne ta ut alderspensjon før fylte 67 år, heller ikke kan ta ut AFP.

Vedkommende må ha vært «ansatt og reell arbeidstager» i AFP-bedrift (er) i de tre siste årene før uttak.

Men det er mulig å ha i alt et halvt års avbrekk uten nærmere grunn i jobben i disse tre årene.

Sykdom gir etter årets lønnsoppgjør grunnlag for ytterligere ett og et halvt års halvt år avbrekk. Ved sykdom er det dermed heretter mulig å ha opphold på i alt to år i løpet av de tre siste årene før uttak.

«Ansatt og reell arbeidstager» betyr at vedkommende må ha mist 20 prosent stilling, årsinntekt på minst 1 G (G= folketrygdens grunnbeløp = 96.634 kroner fra 1. mai 2017) på uttakstidspunktet og året før, samt arbeide hver måned.