Pesten ble spredt mellom mennesker, ikke via rotter

Svartedauden som herjet i Europa i middelalderen var forårsaket av pestbakterien Yersinia pestis. Det vet vi på grunnlag av analyse av gammelt genetisk materiale fra skjeletter etter mennesker som døde av denne sykdommen. Det kan blant annet påvises pestbakteriegener i tannpulpaene (tannmarg) på de døde.

Pestbakterien Yersinia pestis finnes den dag i dag, men inntil ganske nylig hevdet enkelte forskere, både historikere og biologer, at middelalderens pester måtte være en annen sykdom enn moderne pest.

Privat

Faglig uenighet

Hvordan denne bakterien spredte seg i befolkningen, er det fremdeles faglig uenighet om. Vi har nylig publisert en studie som kaster lys over nettopp dette.

Mange historikere hevder at svartrotten har spilt en viktig rolle: det hevdes at pestbakterien er blitt overført fra rotter til mennesker via rottelopper. Vi vet at dette skjedde i pestepidemier i India rundt 1900.

Tilgjengelige data gir imidlertid ingen støtte for at rotter spilte noen viktig rolle i middelalderens Europa, ut over at pestbakterien kom med skipsrotter til kystbyer. Data gir ingen støtte til at rotter var ansvarlig for spredning videre til innlandet i Europa. Like fullt antar fortsatt mange at pesten ble spredt med rotter og at rottelopper så smittet pestbakterien over til mennesker.

Fakta: Om peststudien Studien Human ectoparasites and the spread of plague in Europe during the Second Pandemic ble publisert i PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 16. januar i år. I tillegg til artikkelforfatterne, har Barbara Bramanti og Lars Walløe (begge ved CEES, Universitetet i Oslo) bidratt til studien.

Les også: I 2015 konkluderte de samme forskerene at «Asiatiske gnagere er de nye hovedmistenkte i pestgåten». Disse er nå frikjent.

Tre hypoteser

Vi har studert tre modeller som hver representerer forskjellige hypoteser for spredning av pestbakterien i en befolkning:

Rottehypotesen: Spredningen skjer fra rotter til mennesker via rottelopper. Dråpespredningshypotesen: Spredningen skjer mennesker imellom via dråpesmitte fra syke personer. Menneskelus/menneskeloppehypotesen: Spredningen skjer via menneskelopper eller menneskelus.

Biologien som ligger til grunn for hver av disse hypotesene er godt kjent.

For hver av disse modellene sammenlignet vi så hvordan pestforløpet ville være i en befolkning, med data på dødsfallene i ni europeiske byer fra middelalder og tidlig nytid. Våre resultater viser klart at hypotesen som antar at pestbakterien ble spredt fra menneske til menneske via menneskelus/menneskelopper beskriver dataene best.

Shutterstock/NTB Scanpix

Vi kan altså forkaste rottehypotesen (og dråpesmittehypotesen), noe som også stemmer med andre observasjoner fra middelalderen og tidlig nytid. For eksempel ble det ikke observert store mengder døde rotter under pestepidemiene i Europas byer, i motsetning til observasjoner som er rapportert fra pestepidemier i Kina på 1700-tallet. I biologiske forsøk på kaniner, rotter og marsvin er det videre vist at lus/loppehypotesen er en fullt ut mulig spredningsmekanisme.

Få svarte rotter

Hva vet vi egentlig om rotter i fortidens Europa? Arkeologer har konkludert med at det nesten ikke var svarte rotter i Europa i middelalderen og tidlig nytid. I Norge var det bare av og til noen få rotter i havnebyene og trolig overhodet ikke rotter i landdistriktene. Arkeologiske data fra denne tiden viser også at svarte rotter bare er funnet i naturen langs kysten av Middelhavet, ikke lenger nord på kontinentet annet enn sparsomt i de få og små byene.

Shutterstock/NTB Scanpix

Da pest spredte seg fra Hongkong med skip til India og videre til alle kontinenter mellom 1895 og 1905, skjedde transporten med skipsrotter. Rottesmitte var helt klart viktig i India, noe som fikk forskere til å anta at det var dette som skjedde i andre deler av verden, deriblant i Europa.

Nå som modellberegninger har gitt nye argumenter som styrker menneskelus/menneskeloppe-modellen, og når det er økende med arkeologiske holdepunkter, burde snart de siste tilhengerne av rottemodellen for spredning av Svartedauden og andre pestepidemier i Europa bli overbevist.

Fakta: Pest Ordet pest brukes i dag på norsk i to helt forskjellige betydninger: • En hvilken som helst alvorlig epidemi hos mennesker, dyr eller planter (for eksempel krepsepest). • Navnet på en bestemt epidemisk sykdom som er forårsaket av en bestemt bakterie, Yersinia pestis. Pest forårsaket av Yersinia pestis har tre forskjellige kliniske forløp: Bakterien kommer inn i lymfesystemet til pasienten gjennom et loppestikk/lusebitt og transporteres til nærmeste lymfeknute. Der vokser det til en stor og smertefull byll som produserer giftstoffer (toksiner). De kan gi blødninger i huden og andre organer, angripe sentralnervesystemet og drepe pasienten. Dette vanligste forløpet kalles byllepest. Dødeligheten er 50–70 prosent, etter fire til syv dager. Bakterien kommer inn i en liten blodåre og formerer seg der. Blodforgiftningen er 100 prosent dødelig, etter én til to dager. Bakterien kommer inn i kroppen gjennom luftveiene ved dråpesmitte og fører til lungepest, en slags lungebetennelse. 100 prosent dødelig. Pasienten dør raskt, fra timer til en dag etter infeksjonen. I dag kan pest behandles om man kommer raskt til behandling. I perioden 2010–2015 ble det rapportert godt og vel 3000 pesttilfeller hos mennesker, hvorav nesten 600 døde. Fra begynnelsen av august til slutten av november 2017 var det en pestepidemi på Madagaskar med over 2000 pesttilfeller, hvorav 200 døde.

Shutterstock/NTB Scanpix

Spredte seg fort

At pestbakterien ble spredt via menneskelus eller menneskelopper forklarer også hvorfor pesten spredte seg så fort gjennom Europas i middelalderen og tidlig nytid. Ifølge rottehypotesen vil infiserte rotter eller rottelopper måtte transporteres med mennesker til et nytt sted, der de først måtte infisere rottene på det nye stedet.

Først når de fleste av disse rottene var døde, ville rotteloppene søke til mennesker på det nye stedet, akkurat slik vi vet det skjedde i India under pestepidemiene rundt 1900.

Om menneskelus/menneskeloppe-modellen gjelder, vil bedre renslighet kunne sette en effektiv stopper for en pestepidemi, noe som kan forklare at vi ikke har pestforekomster i Europa i dag. Det kan muligens også forklare hvorfor pesten i dag først og fremst er et problem der det er dårlige hygieniske forhold, som deler av Afrika – om enn vi har enkeltforekomster så godt som årlig fra alle andre kontinenter (bortsett fra Australia/New Zealand).

Igjen har koblingen av biologi og historie brakt oss videre i vår forståelse av Svartedauden, en epidemi som endret Europas historie. Vi fortsetter utforskningen av pesten – både i Europa og Asia – nettopp i dette tverrfaglige skjæringsfeltet.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!