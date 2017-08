Ny test kan avsløre 13 typer kreft

Det er forskere fra National Cancer Center Japan som har utviklet den nye testen, som blant annet kan avsløre om en pasient har prostatakreft, tarmkreft eller brystkreft, det skriver NRK.no.

– Dette virker lovende, og vil være en stor fordel for pasientene, sier Sigbjørn Smeland, professor og leder ved Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus, til NRK.

Ifølge Smeland er det mange som kvier seg for å ta for eksempel koloskopi for å finne tarmkreft. En blodprøve vil være en langt enklere måte for folk å få en indikasjon på om de kan ha kreft.

JIM BOURG / REUTERS

Meget presis

Sammen med firmaet Toray Industriec Inc har japanske forskere tatt utgangspunkt i mikroRNA, et stoff som cellene skiller ut i blodet. Kreftceller skiller ut mikroRNA som er spesifikt for sin type kreft. Dette gjør det mulig å gjenkjenne krefttyper ved hjelp av disse stoffene.

Forskerne har lykkes å identifisere mikroRNA for 13 typer kreft, som bryst-, lunge-, mage-, spiserør,- lever- og bukspyttkjertelkreft, fra blodprøver fra 40.000 personer, hvorav de fleste hadde påvist kreft. Ved hjelp av en bloddråpe har forskerne kunnet diagnostisere alle de 13 krefttypene, også på et tidlig stadium.

Den nye testen har vist seg å være svært presis, med mer enn 95 prosent nøyaktighet. Brystkreft ble diagnostisert med 97 prosent nøyaktighet.

Fakta: Ny test kan avsløre disse 13 krefttypene Magekreft Tarmkreft Kreft i spiserøret Kreft i bukspyttkjertelen Leverkreft Gallegangskreft Lungekreft Brystkreft Eggstokkreft Prostatakreft Blærekreft Hjernesvulst Sarkom Kilde: Japan News

Frykter overdiagnostisering

Oslo Universitetssykehus

Yet Takahiro Ochiya, som leder avdelingen for molekylær og cellulær medisin på National Cancer Center Research Institute, sier til Japan News at det i fremtiden vil bli mulig å stadfeste både stadium og karakteristikk til kreften med den nye testen.

Smeland sier til NRK at han synes den nye testen er spennende, men at den kan føre til overdiagnostisering. Han presiserer at det vil være viktig at forskerne undersøker om overlevelsen øker blant dem som blir testet.

Det kan likevel ta lang tid før testen blir tilgjengelig for norske pasienter, mener Smeland.

– Dessuten vil nok ikke alle krefttypene bli med i en slik test i Norge, siden flere av krefttypene, som mage- og blærekreft, er mer utbredt i Japan enn i Norge, sier han.