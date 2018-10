Et samfunn hvor det ikke trengs menn for å produsere barn kan virke som en fjern dystopi. Eller utopi, alt etter hvordan man ser det.

Nå kan det virke som om forskerne har tatt oss flere skritt nærmere en slik virkelighet, selv om de sier det ligger langt frem i tid.

I en artikkel publisert i det anerkjente tidsskriftet Cell beskriver forskere ved Chinese Academy of Science hvordan de har klart å produsere friske museunger ved hjelp av to mødre, og som igjen har fått eget levedyktig avkom.

Forsker Teresa Holm fra Universitetet i Auckland sier til avisen The Telegraph at hun tror det en mulighet for at teknikken kan utvikles slik at den i fremtiden kan brukes på mennesker.

– Den kan til og med føre til utvikling av måter for likekjønnede par å unnfange friske felles barn på, sier hun.

Går ikke med fedre

Ved å bruke den nye teknikken fikk forskerne 29 levende mus fra 210 embryoer. Musene var friske, levde til de var voksne og fikk egne barn, ifølge studien.

Forskerne har også greid å produsere tolv museunger med kun to fedre, men ungene levde ikke lengre enn et par dager. Denne prosedyren er mye vanskeligere, men forskerne regner med at de vil kunne produsere levedyktig avkom fra to fedre om ikke lenge.

Likekjønnede foreldre i fremtiden

Selv om Teresa Holm sier at det er en mulighet for at teknologien i fremtiden kan brukes på mennesker, påpeker hun også at det er «viktige etiske hensyn og sikkerhetshensyn som må overvinnes».

Forskerne ved Chinese Academy of Science ser heller ikke for seg at teknikken deres kan brukes på mennesker med det første. Det skyldes blant annet at områdene for genetisk impriting er unike for hver art og disse må derfor identifiseres.

– Å vurdere å bruke lignende teknologi på mennesker i nær fremtid er usannsynlig, sier Dusko Ilic, en stamcellespesialist ved King’s College i London, ifølge Reuters.

Barn med biologisk likekjønnede foreldre blir med andre ord ikke aktuelt med det første.

CRISPR-Cas9-metoden

På Chinese Academy of Science sine hjemmesider forklarer forskerne hvordan de gikk frem.

Pattedyr kan kun produsere avkom ved hjelp av seksuell reproduksjon.

Men ikke alle arter formerer seg på den måten. Noen fugler, amfibier, reptiler og fisk er blant artene som kan reprodusere på egen hånd.

Pattedyr er derimot avhengig av at hunnens egg befruktes med en sædcelle fra hannen.

Når pattedyr reproduserer får vi det som kalles genomisk imprinting. Det vil si at noen gener fra far og noen gener fra mor ikke blir aktivert, slik at avkommet ikke mottar dobbelt opp med genmateriale.

Dette betyr at når det kun brukes gener fra et kjønn vil det være noen genuttrykk som mangler.

Forskere har tidligere klart å produsere avkom ved å «slå av» den genomiske imprintingen tidligere, men dette har ført til avkom med abnormaliteter.

Det som gjorde at forskerne ved Chinese Academy of Science klarte å frembringe levedyktige avkom var målrettet genredigering, nærmere bestemt CRISPR-Cas9-metoden.

Dette er en metode som tillater at DNA-biter kan tas vekk, byttes ut og legges til på en målrettet måte.

Det gjorde de ved å ta stamceller fra et foster hos en kvinnelig mus og bruke CRISPR til å fjerne området for genomisk imprinting. Dette ble så injisere inn i et egg fra en annen kvinnelig mus.