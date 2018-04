Norges minst utforskede fjell er det mest spektakulære

Dronning Maud Land er et landområde som utgjør nærmere en sjettedel av det antarktiske kontinentet, og er hele syv ganger større enn Norge.

Denne delen av Antarktis ble annektert av Norge i noen begivenhetsrike vinterdager i januar 1939, og er nå ett av Norges tre biland i sør.

Siden 1959 forvaltes hele Antarktis, også Dronning Maud Land, i et internasjonalt fellesskap under Antarktis-traktaten.

Norsk Polarinstitutt har forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet i Antarktis, og er også den nasjonale kartleggingsinstansen for Dronning Maud Land.

Den norske forskningsstasjonen Troll ligger i Jutulsessen, 1275 meter over havet på 72°S. I tillegg til å drifte Troll har Norsk Polarinstitutt også ansvar for Troll Airfield som er en 3000 m lang flystripe på blåisen noen kilometer fra stasjonen. Med flystripen kan man nå frakte personell og utstyr til og fra forskningsstasjonen både raskere og rimeligere.