Svarene kommer straks!

Men først: Insektene er definitivt den mest vellykkede dyregruppen på kloden. De har vært her i 479 millioner år. De har sett dinosaurene komme og gå. De hadde luftherredømme alene i 150 millioner år før fuglene kom.

Vi mennesker har vært her i 200.000 år.

Tilbake til øyenstikkeren. Den er verdens kanskje beste jeger. Den lykkes i 95 prosent av jaktforsøkene sine. Løvenes suksessrate er bare 25 prosent, enda de jager i flokk.

Det er to årsaker:

Øyenstikkeren kan fly i alle retninger med lynets hastighet, og den har supersyn! Hvert øye består av 30.000 småøyne som får med seg både ultrafiolett og polarisert lys i tillegg til farger. Og de har superhjerne!

Menneskenes hjerne kan ta imot og prosessere omtrent 20 separate bilder i sekundet. Blir det mer enn det, flyter bildene sammen og blir til film. Derfor har vi det topp på kino!

Men øyenstikkerens hjerne er langt mer avansert.

Den kan prosessere opptil 300 separate bilder i sekundet! Det betyr at en kinobillett er helt bortkastet. Der du og jeg ser en levende film, ville øyenstikkeren bare sett et lysbildeshow – en lang strøm av nesten like enkeltbilder. Gørr kjedelig!

Det er ikke usannsynlig at jeg vil huske denne historien ganske lenge. Kanskje vil jeg for resten av livet vite noe om øyenstikkere – noe som jeg aldri hadde visst uten at kunnskapen var pakket inn i denne kinohistorien.

Professor Anne Sverdrup-Thygeson har skrevet en hysterisk morsom bok om insekter. I “Insektenes planet” inviterer hun til en reise blant klodens mest tallrike skapninger. Hun serverer pussig, grotesk, artig og rar kunnskap som er fortalt på en måte ingen professor har gjort før henne.

For et par år siden leste jeg en bok om trær. Den forandret mitt forhold til trær fullstendig. Den tyske skogvokteren Peter Wohlleben inviterte på tur inn i en ukjent verden: Bøketrær som ammer ungene sine, eiketrær som mater gamle slektninger og kommuniserer med venner langt borte.

Nå har Sverdrup-Thygeson bidratt til at jeg neppe kan gå forbi en maurtue uten å tenke på at det er flere maur enn noe annet levende dyr i verden, at verdens maur veier mer enn alle verdens mennesker, og at alle maur til enhver tid har med seg antibiotika for å unngå sykdom når de er så trangbodd!

Og ettersom nesten alle bier, maur og bladlus er damer, kan vi konkludere at det er flere damer enn menn, menneskene inkludert, på denne kloden.

Men så var det dette med de to bananfluene. (Bananfluer har forresten verdens største spermier. De kan bli 6 centimeter lange.)

Hvis man starter med to bananfluer og gir dem optimale forhold, vil ting skje raskt. Hver bananfluedame legger 100 egg. Hvis alle vokser opp, hvis halvparten av de fødte er damer, og hvis alle parer seg og legger nye egg ... da tar det av!

På ett år blir det 25 generasjoner. Når året er omme, vil den femogtyvende generasjonen alene nærme seg en septillion søte bananfluer med røde øyne! En septillion har 42 nuller bak ett-tallet. Lager du en ball av denne gjengen, vil diameteren bli større enn avstanden fra Jorden til Solen.

Som professor Sverdrup-Thygeson skriver: Jammen godt at insektene har mange fiender!

Visste du forresten at en av svalestjert-sommerfuglene har øyne på penisen, og at sjeleslurpevepsens barn bare kan leve inne i en stakkars kakerlakk?

Men hva er snurrebassmusikk?

Om vi justerer for størrelse er sannsynligvis den to millimeter lange vannlevende buksvømmehannen verdens mest høylytte dyr. Hannene kjemper om damenes gunst ved å lage musikk.

Men hvordan spille kjærlighetsserenader når man er på størrelse med et pepperkorn? Jo, skriver professoren, han spiller rett og slett på seg selv – med magen som strenger og penisen som fiolinbue.

Sånn kan det også gjøres!

De som vet mye om dyr, planter, trær og natur, er mer opptatt av å ta vare på den enn de som vet lite. Leser du denne boken, skal det godt gjøres å ikke bli mer fascinert av (og kanskje glad i) insekter. Kanskje øker lysten til å passe på dem?

For en stund siden kom barneboken S.O.S Blomstereng. Jurgen Wegter og Ingvild Haga snekret sammen en nydelig og litt skummel bok om hvorfor det er dumt at blomsterenger er en truet naturtype. Et klart budskap, men fortalt i et herlig eventyr.

Slike bøker, med et positivt og morsomt budskap har sannsynligvis langt større effekt enn flere dommedagsaktige bøker og rapporter om konsekvensene av menneskenes fremferd.

Insekter har forresten grønt, blankt eller gult blod. Og de mangler blodårer. “I stedet skvalper insektblodet fritt rundt mellom kroppens organer, ned i bena og ut i vingene.”