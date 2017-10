Hvordan takler kroppen havets kulde?

Å oppholde seg under vann er ikke naturlig for mennesker. Likevel jobber mange under havoverflaten. Her må vi takle høyt trykk, mangel på oksygen og kulde.

Utenfor den sørkoreanske øya Jeju finnes et rikt dyreliv i havet. Havsnegler, konkylier, blekkspruter og østers utgjør noen av råvarene som kan gi et godt næringsgrunnlag. Problemet er bare å få tak i matvarene. Lokalbefolkningen fant en løsning ved at fridykkere, kalt Haenyeo, tok seg ned til bunnen og høstet havets frukter i store nett.

Sjøkvinnene

Haenyeo betyr sjøkvinne. Mange har deltatt i den livsviktige matsankingen. På 1800-tallet var over 20 prosent av Jejus kvinnelige innbyggere haenyeoer.

For å bli en god dykker var en hard utdannelse nødvendig. Jentene startet trening allerede fra 11-årsalderen, og de ble ikke regnet som fullgode dykkere før de nærmet seg 18 år.

Fakta: Kroppen i ekstreme situasjoner I boken «På livets grense», utgitt på Humanist forlag i 2017, skriver Erik Sveberg Dietrichs om hvordan kroppen tilpasser seg ekstrem natur. I tillegg til dybde, som er omtalt i denne teksten, omhandler boken høyde, kulde og varme.

Privat

Tradisjonelt dykket haenyeoene i bomullsklær. Kvinnene kunne tilbringe mange timer i vannet hele året. Jeju ligger etter norske forhold langt sør og har varme havtemperaturer om sommeren.

Om vinteren er derimot temperaturer ned mot 10 grader vanlig. Likevel jobber haenyeoene året rundt. De tradisjonelle bomullsdraktene ga ikke mye beskyttelse mot det kalde vannet.

Leder vekk varmen

Det er vannets iboende egenskap til å lede varme vekk fra kroppen som er problemet. Egenskapen kalles varmekapasitet. Forenklet kan vi si at det er forholdet mellom temperaturen som tilføres kroppen og den faktiske endringen i kroppstemperatur.

I det kalde vannet rundt haenyeoene blir kulde tilført fridykkerne. Den lave temperaturen blir effektivt ledet gjennom vått tøy og hud.

Varmekapasiteten i vann og luft er forskjellig. Vi merker det lett når vi sitter i en badstue. Mange tolererer temperaturer opp mot 70 grader celsius og høyere i tørr luft. Det blir straks verre å oppholde seg i badstuen hvis noen kaster vann på ovnen. Temperaturen er den samme, men varmekapasiteten til vann gjør det uutholdelig varmt.

Den er nemlig fire ganger høyere enn varmekapasiteten til luft og leder temperatur mye bedre.

Tilpasset seg kulden

I likhet med kulturer som har vært bosatt i Arktis over lengre tid, har haenyeoene tilpasset seg kulden. Om vinteren økte forbrenningen med 35 prosent. I motsetning til havpattedyr har ikke vi mennesker tykke underhudslag med fett, som beskytter mot kulden.

Tradisjonelt tapte haenyeoene likevel mindre varme enn andre ved at kroppen regulerte blodstrømmen til hud, hender og føtter. Slik forsvant ikke varme like fort fra kroppen til kaldt sjøvann når de dykket.

Når våtdrakter ble introdusert i midten av 1970-årene, slapp kvinnene å bli utsatt for alvorlig kuldestress gjennom vinteren. De fikk samtidig mulighet til å oppholde seg over lengre tid i vannet. Sakte forsvant også kroppens tilpasning til kulden, og i dag reagerer ikke haenyeoene stort annerledes på kaldt vann enn andre.

Hodepine og smerter

Kulden er ikke eneste utfordring som møter fridykkerne møter i deres daglige arbeid på Jeju. Blant de vanligste plagene som blir rapportert, er hodepine og muskelsmerter. Noen relaterer plagene til dykkersyke, som fridykkere normalt ikke er utsatt for. Likevel er forutsetningene for haenyeoene svært annerledes enn for snorklende nordmenn på sydenferie.

For å samle mest mulig mat, dykker de mest erfarne kvinnene gjentatte ganger ned til mer enn 16 meters dyp. Mange dykk etter hverandre kan øke faren for at nitrogen kommer over i blodbanen og frigjøres som bobler i blodet under oppstigning. Dykkerne står i fare for å utvikle dykkersyke.

Hørselsproblemer

Introduksjon av moderne hjelpemidler, som svømmeføtter i 1970-årene medførte også andre plager. Muligheten for hurtig nedstigning og oppstigning gir raske endringer i trykk som kan skade trommehinnen. Hørselsproblemer er derfor blitt vanligere blant haenyeoene.

Utvikling av moderne hjelpemidler gjør jobben lettere, men kan forringe kroppens tilpasning til naturen.

Referanser: Lee, Joo-Young og Hyo Hyum, Lee. Korean Women Divers «Haenyeo»: Bathing Suit and Acclimatization to Cold. Journal of the Human-Enviroment System. 2014.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!