Hva er karbonfangst?

Her er fem ting du trenger å vite.

Statoil begynte på 1990-tallet å ta ut CO2 fra gassen på Sleipnerfeltet i Nordsjøen (bildet), skriver innleggsforfatterne.

Asbjørn Torvanger Seniorforsker, Cicero senter for klimaforskning

Hege Fantoft Andreassen Senior kommunikasjonsrådgiver, Cicero senter for klimaforskning

Klimagassutslippene i verden må ned. Det vet vi. Fanging og lagring av CO₂ omtales stadig som en viktig løsning på veien mot målet.

Kullkraftverk og sementproduksjon. Lagring av utslipp under havbunnen. Langskip som skal frakte CO₂ langs kysten. Det er lett å bli forvirret! Vi gir en kort oppklaring for en bedre forståelse.

1. Hva er karbonfangst og -lagring?

Karbondioksid (CO₂) er en fargeløs gass og en viktig del av det globale karbonkretsløpet.

Menneskelig aktivitet, spesielt forbrenning av fossile energikilder, har økt andelen CO₂ i atmosfæren. Det resulterer i en forsterkning av den naturlige drivhuseffekten, som anses å være hovedårsaken til dagens globale oppvarming.

Ofte omtales karbonfangst og -lagring som CCS. Det er en forkortelse fra engelsk og står for Carbon Capture and Storage.

Ved karbonfangst fanges karbondioksid fra et utslippspunkt ved at en væske/en kjemikalie trekker den til seg. Utslippspunktet er for eksempel en sementfabrikk eller et avfallsanlegg.

Det er få andre måter å kutte på som bidrar like sterkt

Deretter blir gassen frigjort fra væsken ved oppvarming og gjort flytende, for så å bli fraktet til en plass der den blir sprøytet ned gjennom en brønn for permanent lagring i berggrunnen. Intensjonen er å hindre at CO 2 -utslippene finner veien ut i atmosfæren. Lagringen er permanent.

Det er ikke effektivt å fange CO 2 fra noe så smått som dieselbiler. Her er det snakk om store, fossilbaserte eller industribaserte utslipp. Mye av dagens CO 2 -utslipp kommer fra industri og kraftproduksjon basert på kull og gass.

Skal vi bli kvitt disse utslippene, finnes det egentlig bare to valg: enten legge ned anleggene eller fange og lagre utslippene.

2. Lettere å nå klimamålene

Ved å fange og lagre CO 2 blir det mulig å kutte de samlede utslippene tilstrekkelig til å ha en mulighet til å begrense global oppvarming til under 2 grader. Det er få andre måter å kutte på som bidrar like sterkt.

Skal verden nå målet i Parisavtalen, må vi få utslippene kraftig ned. Vi må bytte olje, kull og gass med vind, vann og sol.

Men vi har ikke tid til å vente på en slik energirevolusjon. Så i mellomtiden må vi fjerne CO 2 -utslippene fra fossil energi. I tillegg må vi fjerne CO 2 fra industriprosesser som vi er avhengige av lenge ennå, som produksjon av sement.

3. Norge tidlig ute og langt fremme

Norge er kommet langt innen håndteringen av CO 2 .

Sintef-forskere unnfanget ideen om CO 2 -lagring på 1980-tallet og har forsket på dette i mange år.

I 1996 startet Norge å pumpe CO 2 fra en plattform og ned i berggrunnen i Nordsjøen for å lagre det. Bakgrunnen var at gassen fra plattformen hadde for stort innhold av CO 2 i seg til at den kunne selges.

Dette hang sammen med en avgift som kom i 1991, om utslipp av CO 2 . Skulle gassen slippes ut, måtte det betales avgift på det. Og så ville Statoil prøve ut om karbonfangst og -lagring fungerte. Statoil begynte like etter å ta ut CO 2 fra gassen på Sleipnerfeltet i Nordsjøen.

4. Største utfordring: Kostnader

Ja, man kan fange og lagre CO 2 i berggrunnen, men det koster.

Det finnes få karbonfangstanlegg i verden, mellom 20 og 30. Det skyldes at prisen er høy. Og da må verdien av å drive med det være stor nok. Alternativet er å slippe ut CO 2 i stedet for å fange det. Og selv på de stedene hvor det er en avgift på utslipp, er dette billigere enn å fange og lagre dem.

Norcem, som driver med sementproduksjon, brenner kalkstein for å lage sement og slipper da mye CO 2 ut i atmosfæren. Sementproduksjon står for cirka 8 prosent av de menneskeskapte klimagassutslippene.

Det finnes få karbonfangstanlegg i verden, skriver innleggsforfatterne. Bildet er fra et karbonfangstanlegg i Canada.

5. Er Langskip løsningen?

Det største klimaprosjektet noensinne i norsk industri heter Langskip. Det er en enorm satsing innenfor CO 2 -håndtering.

Det består av fangst av CO 2 fra industrielle kilder, deretter transport og sikker lagring. Gassen skal først fanges på et avfallsforbrenningsanlegg og en sementfabrikk. Så gjøres den om til flytende form før den transporteres i skip til vestlandet og videre gjennom en rørledning ut i Nordsjøen. Der skal den lagres trygt, 2–3 kilometer under havbunnen.

Ingen andre land har et slikt system, men Norge har egnede forhold for lagring i Nordsjøen. Her er det attraktivt for andre land å koble seg på, og etter hvert også andre utslippskilder for karbondioksid i Norge.

For at Langskip skal bli en klimasuksess for fremtiden, må andre land ta teknologien i bruk og lære av prosjektet. Flere land og selskaper har vist stor interesse for Langskip og Norges arbeid med fullskala CO 2 -håndtering. Forretningsideen ved å etablere infrastruktur for transport av fanget CO 2 fra utslippssteder til lagring på vestlandet kalles Northern Lights.