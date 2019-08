I Uviten skriver Nina Kristiansen, Atle Fretheim, Ole Jacob Madsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Stadig flere ser ut til å la se fascinere av teorien om at Jorden er flat, om man skal tro Google-søketrender og økt aktivitet i Jorden er flat-foreninger.

Selv om dette ikke trenger å bety​ at stadig flere også er overbevist om at Jorden er flat, viste en undersøkelse fra YouGov at mens 84 prosent av alle voksne amerikanere er overbevist om at Jorden er rund, oppga kun 66 prosent av amerikanere mellom 18–24 år det samme.

Paradoksal bevegelse

Hva kan dette bero på? Bevegelsen flat earthers synes paradoksal da vi lever i en tid hvor kunnskap aldri har vært lettere tilgjengelig. Men av samme grunn er fenomenet egentlig ikke så overraskende.

Informatikeren Jaron Lanier forklarte dette i et intervju med Samtiden (2/2019) nylig: «Folk sprer løgner fordi det lønner seg – så enkelt er det. Hvis du sier noe nyansert, blir du slukt av informasjonsstrømmen. Hvis du sier noe kontrært og usant, oppnår du spredning.»

Belønningsstrukturene i sosiale medier handler imidlertid ikke bare om å få oppmerksomhet for et budskap, men om et annet knapphetsgode i dag, nemlig anerkjennelse, som å bli elsket og skille seg ut som unik.

Den «ultimate» konspirasjonen

Et interessant innblikk i så måte får vi i dokumentaren Jorden er flat (2018), tilgjengelig på Netflix, der vi møter Mark Sargent – en middelaldrende amerikaner som har flyttet hjem igjen til sin mor på øya Whidbey nord for Seattle.

Det gjenerobrede livet på gutterommet tar en dag en avgjørende vending. Etter å ha gått lei av de vanligste konspirasjonsteoriene, som at månelandingen ikke fant sted og amerikanske myndigheter sto bak terrorangrepene 11. september, bestemmer Mark seg for å ta for seg den «ultimate» konspirasjonen.

Innledningsvis avviser også Mark den alternative kosmologien som latterlig. Men etter å ha forsøkt å punktere teorien i månedsvis, gir han én natt opp og skifter side. Han lager en video med «bevis» for at Jorden er flat, hvor han etter eget sigende: «Gikk inn på argumenter ingen hadde tatt for seg før.» Anerkjennelsen lar ikke vente på seg så snart han publiserer sine forklaringer på Youtube en februardag i 2015.

Gutteaktig stolthet

Det mest slående i Marks fortelling er ikke den kreative bevisførselen, men hans gutteaktige stolthet når han forteller hvordan brukere i prateforum på internett nå blir starstruck over hans nærvær, og hvordan han blir gjenkjent på barer og flyplasser, antagelig godt hjulpet av hans svarte T-skjorte med påskriften «I am Mark Sargent».

I bevegelsen har han også funnet seg en attraktiv partner. Marks nyvunne status gir ham muligheter han tidligere ikke hadde.

Kildekritikk i skolen

Filosofen Thomas S. Kuhn introduserte for snart 60 år siden ideen om paradigmeskifter, der vitenskap ikke kun utvikles progressivt ut fra objektive sannhetskriterier, men der også sosiale forhold som konsensus forskerne imellom spilte inn.

Antagelig er tiden overmoden for å akseptere at anerkjennelse kan fremme ulike typer konspirasjonsteorier. For så lenge man som Mark har alt å vinne på å være kontrær, fremfor å følge fysikkens lover, risikerer opplyste satsinger som kritisk tenkning eller kildekritikk i skolen å falle på steingrunn.

Mark og andre flat earth-originalers liv og levnet vitner derimot om hvordan kunnskap, også den alternative, alltid har en teknologisk og sosial side som kan skape grobunn for konspirasjonsteorier.