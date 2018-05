Som forsker forstår jeg objektivt at maneter har en nytte i økosystemet. Jeg kan også sette pris på vakre bilder og videoer av maneter, se hvor grasiøse de er, og sette pris på deres skjønnhet og eleganse.

Til tross for dette har jeg personlig aldri likt maneter noe spesielt, og minst av alt i nærheten av meg mens jeg bader. Et møte med enkelte arter maneter kan også være farlig for mennesker.