I Uviten skriver Nina Kristiansen, Atle Fretheim, Marit Simonsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Prinsesse Märtha er utløser for flere debatter enn kommersialisering av prinsessetittelen. Hver gang hun utfolder seg selv i nye retninger, bobler det opp spørsmål i kommentarfeltene om hvorfor det er flest damer som tror på alle disse nyåndelige greiene. Under ligger gjerne en idé om at dette viser at kvinner er mer irrasjonelle enn menn.

Arnfinn Pettersen

Kvinner og horoskoper

Mange tenker at en interesse for det paranormale er det sikreste tegnet på at verdensbildet ikke stemmer med virkeligheten. Og joda, kvinner utgjør to av tre brukere av alternativ medisin, (bruken generelt krymper). Men en interesse for det alternative, sjamaner og engler er bare én av mange muligheter for kritikkverdig tenkning.

Kvinner dominerer flere av disse. Kvinner er oftere og mer religiøse. Langt flere kvinner enn menn mener at horoskoper er vitenskapelige (det er de ikke).

Mer interessert i det «mystiske»

Men betyr dette at kvinner generelt er mer irrasjonelle? Nei, det betyr at kvinners irrasjonalitet oftere kommer til uttrykk innen felter de er interesserte i.

Jenter er faktisk mer interessert i «mystiske» temaer som drømmer, spøkelser, tankeoverføring og sjel enn gutter, som oftere er interessert i, og velger utdanning i, mer «harde» fag som inkluderer mekanikk og matematikk.

Det har imidlertid lite med en særegen kvinnelig ufornuft å gjøre. Som kjent leder jo nå jentene i opptaket til flere krevende studieretninger som medisin og psykologi. «Hardere fag» blir ikke valgt vekk på grunn av sviktende evner, men på grunn av interesser.

Menns interesse for sport og UFO-er

Menns irrasjonalitet kommer imidlertid til uttrykk på andre måter. Menn bryr seg også om det alternative, men det er oftere rettet mot konspirasjonsteorier, eller der de kan bruke sin interesse for teknologi og mekanikk.

For eksempel har kjønnsbalansen skiftet blant dem som leter etter spøkelser og UFO-er, det blir flere menn jo mer høyteknologisk jakten blir med raffe detektorer og kamerautstyr.

Sport fører ofte med seg merkelige ritualer og overtro, og flere menn er tradisjonelt opptatt av det. Unge menn kan være så risikosøkende at de er til fare for seg selv og andre, noe som absolutt ikke er fornuftig.

Det regnes ofte som naivt (og i det minste foreløpig svært uavklart) om vitenskap og teknologi kan løse alle problemer, men nesten dobbelt så mange menn som kvinner mener det. Og PR-bransjen har lenge visst at om du smeller en vakker kvinne på en reklame, lar menn seg lure i fleng. Menn er også irrasjonelle, men gjerne innen litt andre felter.

Ikke immune for tankefeil

Det finnes mange måter å være irrasjonell på, og selv om kvinner har større hang til tro på det paranormale, er altså ikke menn immune for tankefeil. Men deres irrasjonalitet treffer bredere, og reflekterer deres interesser, logisk nok.

Så lenge kvinner er mer interesserte i det alternative, vil man nok finne fler av oss der. Men å gå derfra til at kvinner er mer irrasjonelle enn menn, finnes det ikke belegg for.