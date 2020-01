Smitten er påvist ved sjølokaliteten 15460 Laholmen i Nordkapp kommune, skriver Mattilsynet.

ILA-smitten ble bekreftet torsdag 23. januar.

– Det vil om kort tid bli opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen, opplyser Mattilsynet. Fisken ved Laholmen har slaktestørrelse og lokaliteten er under utslakting. Mattilsynet opplyser at de følger opp lokaliteten og vil sette en frist for tømming av lokaliteten.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks. Alle som ferdes og driver aktivitet knyttet til fiskerioppdrett oppfordres til å vise aktsomhet for å hindre spredning.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet om mistanke 14. januar.

Det er samtidig mistanke om ILA-smitte ved et oppdrettsanlegg i Gildeskål kommune i Nordland.