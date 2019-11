Det er en iboende refleks hos de fleste av oss å ville reagere hardt mot personer som utøver grov vold. I lys av den siste tids voldshendelser i Oslo, er det foreslått å senke terskelen for å sperre inne unge lovbrytere, i håp om at det vil få dem på rett kjøl.

Tanken er at disse ungdommene ville hatt godt av å være «på en plass der de lærer disiplin, går på skole, står opp om morgenen og får arbeidstrening.».

Hvorvidt det stemmer at fengselsstraff bidrar til færre lovbrudd, er et spørsmål vi burde kunne besvare, selv om svaret antagelig avhenger av hva slags lovbrudd og fengselsstraff det er snakk om.

Det er også viktig å ha klart for seg hva man mener med «færre lovbrudd». Snakker vi om lovbrudd i samfunnet generelt? Eller snakker vi om at de som dømmes til fengsel utfører færre kriminelle handlinger etterpå?

Hundre år gammel debatt

Debatten om virkningene av fengselsstraff har pågått i over hundre år. Dessverre er kunnskapsgrunnlaget fremdeles tynt. Det skyldes at det er gjort få solide studier der fengselsstraff har vært sammenlignet med alternative straffemetoder. For at slike sammenligninger skal gi troverdige resultater, må de som havner i fengsel og de som ikke gjør det, være så like som mulig.

Det nytter for eksempel ikke å sammenligne personer som får betinget dom med dem som dømmes til soning i fengsel. Disse gruppene vil i utgangspunktet være så vesensforskjellige at det er forfeilet å tro at en forskjell i antall nye lovbrudd har noe som helst med straffeformen å gjøre.

Den eneste måten å sørge for sammenlignbare grupper på, er å la avgjørelsen om straffetype fattes med myntkast eller loddtrekning: Mynt gir fengsel, mens kron gir alternativ straff, for eksempel betinget dom eller samfunnstjeneste.

Nesten ingen studier

Et systematisk søk etter forskning på virkningen av fengselsstraff, identifiserte kun tre slike loddtrekningsstudier – alle fra forrige århundre. Resultatene tyder på at fengselsstraff har liten eller ingen effekt når det gjelder å forhindre nye kriminelle handlinger. Men dette var få og relativt små studier, og de som deltok hadde gjort seg skyldige i forskjellige typer lovbrudd.

At studiene var utført utenlands (i USA og Sveits) gjør også at overførbarheten til norske forhold er uviss. Dermed er dokumentasjonen for svak til at vi kan si noe sikkert om hvorvidt det å sperre voldsdømt ungdom inne vil bidra til at flere får skikk på livet sitt.

Hvorfor gjøres det nesten ingen slike studier? Antagelig skyldes det en oppfatning om at det er etisk problematisk å la et myntkast avgjøre om en person skal sperres inne, eller ei. Det er synd, for denne type eksperimentering må til om man skal få svar på om intensjonene med fengselsstraff samsvarer med de faktiske konsekvensene.

