Midt oppi mellomvalget i USA, KrFs tredagersberømmelse og Magnus Carlsens forberedelser til VM kom marsboerne til avisene.

Harvard-forskere mener at en asteroide som ble observert på sin vei gjennom solsystemet i 2017 kan være laget av utenomjordiske teknologer, skriver avisene. Det er altså et par astrofysikere, Shmuel Bialy og Abraham Loeb, som har publisert en liten snutt på nettstedet arXiv.

Hvor er de harde fakta?

De har en lang spekulasjon om utenomjordisk teknologi i artikkelen sin. Jeg sier spekulasjon, for hva har de av harde fakta? Fysikere pleier å være nøye med slikt.

Asteroiden/romklumpen har fått navnet Oumuamua og er den første man har observert som nesten sikkert kommer utenfra solsystemet. Dette ser man fordi den har en utstrakt, hyperbolsk bane, ikke en elliptisk slik som jordkloden og andre klumper som snurrer rundt solen har. Den kommer ikke tilbake.

Ingen sprut fra Oumuamua

Ut fra hvor lyssterk den var regner man med at den er på størrelse med en fotballbane. Som kometer flest akselererte den litt annerledes enn man kan forvente bare ut fra solens tyngdekraft. For kometers del skyldes det at solen varmer dem opp slik at diverse ting i kometen fordamper og spruter ut og gir en rakettfremdrift.

Dette kan man se ved å analysere lyset fra kometen, for man ser ikke så små romklumper direkte. Merkelig nok observerte man ingen slik sprut fra Oumuamua.

Hva kan det da være som gir akselerasjon? Det er bare to muligheter, den andre er at sollyset dytter på klumpen. Det er ikke særlig mye skyv i sollyset, men Bialy og Loeb har regnet ut med fine formler hva som skal til for å gi den observerte akselerasjonen. Det er at klumpen er svært lett i forhold til størrelsen.

Med normale materialer må den være mellom 0,3 og 0,9 millimeter tykk, men stadig altså på størrelse med en fotballbane. Et gigantisk seil! De regner også ut at en slik tingest kan overleve en stjernereise uten å gå i stykker av å bli truffet av romskrot.

Fremmede sivilisasjoner

Det er i grunnen hele innholdet i artikkelen deres. Enten skyldes akselerasjonen en uobservert raketteffekt, noe som er helt vanlig for kometer, eller så er romklumpen under en millimeter tykk. Ut fra dette har de laget fortellinger om fremmede sivilisasjoner som har laget solseil, og har mistet dem eller gått lei og kastet dem fra seg, eller noe sånt. Langt borte i nærheten av stjernene. Sammen med Gandalf, Harry Potter, Katla og Pippi Langstrømpe.

Det er ikke noe i veien for å spekulere om fremmede sivilisasjoner og hvordan de eventuelt lever sine liv der ute mellom sorte hull og mørk energi hinsides Canis Major og Andromeda-tåken, men det foreligger altså ingen indikasjoner på at denne romklumpen er fra en utenomjordisk sivilisasjon.

Det er alltid hyggelig med marsboere, de kommer og besøker oss og holder motet oppe, men avisene kunne omtalt skaperne deres med litt mindre respekt, synes jeg. Astrofysikere er ikke guder.