En episode av «Herlige hjem» viste meg et eksempel på kristendommens fall

Programmet «Herlige hjem» besøker det som beskrives som et kunstnerisk hjem i episode to, sesong fem.

Det som ville ha vekket heftig debatt for noen få år siden, passerer i stillhet i dag.

Hvordan vi innreder hjemmene våre, forteller hvem vi er, ifølge interiørekspertene. Og vi får hjelp til å finne oss selv i boligprogrammer på TV.

Jeg liker slike – alt fra nybygging og oppussing til pynting. Nylig kom jeg over programmet Herlige hjem på Discovery+. Og der så jeg et eksempel på kristendommens fall.

Religiøse trender

Kristendommens betydning i Norge har falt sakte, men sikkert over mange år. Det er færre av oss som tror på Gud, engler er blitt julepynt, og kirkedåp og bryllup er tradisjoner der det religiøse er det minste viktige på den store dagen.

Religionsforsker Pål Repstad oppsummerte de religiøse trendene i Norge i en bok som kom ut i fjor. Han viser hvordan religionen betyr stadig mindre for staten, skolen og samfunnslivet, og at religiøs praksis har endret seg. En av trendene er religiøs individualisering – at folk tror som de selv vil.

Kirken og prestene har mindre innflytelse på folks tro. Selveste Jesus er også mindre viktig, ifølge flere studier. Jesus har gått fra gudesønn som døde for oss, til et godt menneske som gjorde bra ting.

Vi følger også trender når vi innreder boligene våre. Derfor er de herlige hjemmene på Discovery+ ganske like, selv om de blir presentert som unike og spesielle.

Religionsinspirerte trender

En av tingene som går igjen, er Buddha-hoder. De står gjerne i bokhyllen og signaliserer sinnsro, reiser og østlig inspirasjon, og de ser ikke ut til å ha religiøs betydning for eierne. Men disse hodene er problematiske for mange buddhister.

Om hodet er en ekte antikvitet, kjøpt med hjem fra Asia, står det igjen en hodeløs statue i et plyndret tempel. Er hodet en etterligning, viser det mangel på respekt, mener buddhister som har tatt opp kampen mot kommersialiseringen av Buddha.

Bilder av Jesus er derimot ikke på veggene i trendy, herlige hjem. Men så dukket han allikevel opp, som et eksempel på at kristendommen tømmes for mening. For i en urban leilighet i mørke farger og røffe materialer, får vi se Jesus.

I stuen, over en hel vegg, var Jesusbarnet malt opp, med krybben, foreldrene og engler.

«Hvorfor valgte du dette motivet?» spør programlederen. Eieren understreker at han ikke er kristen. Han valgte motivet fordi fargene i ansiktene til Jesus, Maria og Josef passet så godt til gulvet og veggfargene. Den viktigste familien i kristendommen ble valgt fordi de passet inn i interiøret. Akkurat som de avkappede Buddha-hodene.

Kunnskapen forsvinner

Episoden av Herlige hjem er ikke ny, men jeg har ikke funnet reaksjoner på Jesus-veggen. Det som ville ha vekket heftig debatt for noen få år siden, passerer i stillhet i dag.

Sekulariseringen gjør at kunnskapen om religionene forsvinner. At Buddha-hodene er krenkende for troende buddhister i Asia, vet nok ikke alle de i Norge som pynter stua med prins Siddharta Gautama.

Gjør det noe at vi blir mer uvitende om religiøs tro, etikk og historie?

Ja, vi risikerer å gjøre flere blundere blant folk som tror, både her hjemme og når vi reiser ut. Men nei, det har ikke fått store konsekvenser og har ikke påvirket samfunnets moral. Parallelt med sekulariseringen har velferdsstaten vokst frem, kriminaliteten går stadig nedover og folk er snillere mot hverandre enn før.