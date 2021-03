Hjelper vitamin D mot korona, diabetes og kreft?

Nina Kristiansen

Forskningen har gitt forskjellige svar på vitamin Ds effekt på helsen. Foto: Lallapie / Shutterstock / NTB

Det er lurt å vente til forskningen konkluderer.

Det blir ofte sagt at journalister jakter i flokk. Det gjør også forskere.

Når nye, spennende resultater kommer, kaster mange seg på med håp om å finne svar, løsninger og medisiner.

D-vitaminet har lenge vært gjenstand for vitenskapelig optimisme. Først kom befolkningsstudiene der forskere undersøkte grupper av folk over tid for å se etter sammenhenger mellom D-vitamin-nivået deres og ulike sykdommer.

Og jo, folk med gode nivåer av D-vitamin hadde livligere sædceller og mindre Alzheimer. Vitaminet skulle hjelpe mot depresjon, kreft og diabetes, ja, til og med forlenge livet.

De positive resultatene gjorde at forskere over hele verden med stor iver gikk løs på vitaminet.

Nedturen

For tenk om sykdommer kan kureres eller holdes unna med noe så enkelt som tilskudd av et vitamin?

Ingenting er sikkert i forskningen før resultater er sjekket og etterprøvd. Aller helst på mennesker som er tilfeldig utvalgt, i blindede, kontrollerte studier.

Dermed begynte D-vitaminets nedtur. En ny bølge studier viste alt vitamin D ikke virker mot – og det var dessverre det meste.

Befolkningsstudier har sin begrensning. De kan ikke vise årsak-virkning. Derfor må det ikke være sånn at vitaminet gjør folk friskere. Det kan like gjerne være sånn at noen har en adferd som gir dem både god helse og god vitaminstatus.

De er ute i solen, spiser sunt og variert, holder vekten og røyker ikke.

Ny omgang

Så kom koronaviruset, og vitamin D fikk nytt oppsving. I den enorme mengden av studier som er satt i gang om smitte, sykdomsforløp og behandlingsmåter, har vitaminet fått en stor dose oppmerksomhet.

Blir de med vitamin D-mangel oftere smittet og sykere? Kan høye doser av vitaminet gi lettere sykdom?

Studiene har varierende og motstridende resultater, noe som kan forvirre oss, men er hverdagen til forskere. Én studie sier lite, det som teller er den samlede kunnskapen som kommer frem gjennom gode, etterprøvde studier.

Det gir oss journalister en utfordring. Når oppløftende resultater kommer som tips og i pressemeldinger, skal vi da bare skrive i vei. Eller undersøke?

NRK undersøkte ikke veldig nøye da de meldte om en spansk forsker som mente at koronapasienter oftere overlever når de blir behandlet med vitamin D. Det viste seg for godt til å være sant.

Studien er kritisert for å ha store mangler og er trukket tilbake, ifølge faktisk.no. NRK rettet sin artikkel.

Forskningen går sakte fremover, bakover og fremover igjen. Derfor setter forskere sjelden to streker under resultatene sine. Det er alltid behov for mer forskning.

Kjapp på avtrekkeren

De som derimot ikke nøler med å konkludere, er de som tror på alternativmedisin.

De har allerede slått fast at vitamin D virker mot kreft og infeksjoner og reduserer faren for koronasmitte.

Og det skjer ofte uten forbehold og uten å informere om at for høye doser D-vitamin slett ikke er sunt.

Folk i Norge får lite sol, og mange får derfor vitamin D-mangel og bør ta tilskudd.

Alle andre har ikke nytte av ekstra D-doser og kan vente til forskningen konkluderer om vitaminet virker mot noe som helst.

Det er ikke umulig at D-vitaminet kan komme til å spille en rolle i kampen mot koronaviruset – men det er det ingen som vet akkurat nå.