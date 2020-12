20 personer delte Lotto-jackpot med vinnertallene 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tilfeldig? Juks?

Simen Gaure forsker, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

37 minutter siden

Foto: ALEX GRIMM/Reuters/NTB

Sør-Afrikas nasjonale lotteri blir etterforsket for snusk etter å ha trukket ut enkle tall som mange hadde gjettet på. Men er det egentlig noen grunn til å mistenke noe?

Også i Sør-Afrika spilles det Lotto. Forrige tirsdag ble det oppstyr da en svært usannsynlig rekke ble trukket ut, nemlig 5, 6, 7, 8, 9, 10. En slik rekke har forsvinnende liten sannsynlighet for å bli trukket ut, BBC påstår kun ca. 1 av 40 millioner ganger. Ikke bare det, men det var 20 mennesker som delte gevinsten. Det skjer svært sjelden at jackpot blir delt i det hele tatt.

Unikt

Aldri tidligere er en sånn rekke av påfølgende tall blitt trukket ut noe sted. Dette har ført til beskyldninger om juks eller uregelmessigheter.

Men la oss nå se litt nærmere på dette. Så vi har en lotto-maskin, si med 50 nummererte kuler som ristes en stund. Så trekkes de etter tur med risting mellom hver gang. Vi forutsetter at kulene bare er kuler, ikke små tenkende demoner. Så de vet ikke om hverandre, og de vet ikke hvilke kuler som er trukket ut.

Simen Gaure er spaltist i Uviten. Foto: Morten Uglum

Så det er ingen måte det kan bli system i trekningene, alt er tilfeldig. En rekke av tall er akkurat like sannsynlig som en hvilken som helst annen. I Sør-Afrikas lotto altså en 40-milliondels sjanse. Hvordan kan det da bli trukket 5, 6, 7, 8, 9, 10? Vel, siden alle rekker er akkurat like lite sannsynlige kan man også spørre seg hvordan i all verden det kan bli trukket 4, 5, 36, 37, 40, 43 eller 7, 13, 16, 20, 36, 38? Saken er jo at det blir trukket noe, hver uke eller hver måned. En eller annen rekke blir det. Men sjelden akkurat den du har gjettet på.

Tilfeldig betyr ikke at det er noe bestemt mønster eller at noen mønstre er umulige. Alt er akkurat like mulig. Så det er slett ikke uvanlig at man finner noen mønstre i tilfeldige tall. Men som oftest fortsetter ikke mønsteret særlig lenge. Det er altså ingen spesiell grunn til å mistenke juks bare fordi man finner et mønster i de trukne tallene.

Om man skulle foreslå en strategi i lotto, er det ikke å satse på bestemte rekker.

Men hvordan kan plutselig jackpoten bli delt mellom 20 personer når det ellers nesten aldri er mer enn en som vinner den? Er antallet vinnere også tilfeldig? Neppe. Siden tallene trekkes tilfeldig, er sannsynligheten for å vinne akkurat like liten uansett hvilken rekke du gjetter på. Så når man skal velge seg en rekke å satse på, spiller det ingen rolle for vinnersjansene hvordan man gjør det. Mange velger fødselsdager, noen velger årstall eller lager et eller annet mønster.

Et tips

Vi mennesker er svært dårlige til å velge tilfeldig. Så det er ikke spesielt overraskende at en del velger en tallrekke som 5, 6, 7, 8, 9, 10, eller med et annet tydelig mønster. Hvis den blir trukket ut, blir det mange vinnere. Som oftest har ikke vinnerrekken et så tydelig mønster, og da er det ikke særlig mange som har slumpet til å krysse av akkurat de tallene. Så heller ikke antall vinnere gir umiddelbar grunn til mistanke.

Om man skulle foreslå en strategi i lotto, er det ikke å satse på bestemte rekker. For vinnersjansene er de samme uansett. Men hvis man først vinner, blir det antagelig færre å dele med hvis man ikke har noe tydelig mønster.