Blodpropper etter vaksinering kan være like tilfeldig som at Verdal er Norges Lotto-bygd

Mediene roper om blodpropp. Men trolig er Norge vaksinenes Verdal.

Skremmende overskrifter om blodpropp etter vaksinering med Astra Zeneca-vaksinen drysset over oss i forrige uke.

Vaksinen er nå satt på vent i Norge og Danmark, etter flere tilfeller av blodpropp og hjerneblødninger som fulgte vaksinasjonen ganske tett i tid.

Når det også førte til dødsfall hos en ung kvinne, er det naturlig å ta det hele alvorlig.

Likevel er det mange som er trygge på at Astra Zenecas vaksine ikke egentlig er farlig. Hvordan kan man være det når så alvorlige hendelser kommer rett etter vaksinasjon?

Trolig er det helt tilfeldig.

Tilfeldig ujevnhet

Menneskehjernens oppfatning av hva som er tilfeldig, er ganske forskrudd. Ber du mennesker tegne tilfeldig fordelte prikker på et ark, blir de gjerne jevnt fordelt.

Det er ikke et helt perfekt regelmessig mønster så klart, men det er som oftest rimelig lik avstand mellom prikkene.

Det er få klumper av prikker og få tomrom. Men det som er tilfeldig i virkeligheten, er mye mer ujevnt. Det som egentlig er tilfeldig, er fortetninger og områder med fravær av prikker, noe som absolutt ikke ser tilfeldig ut for oss.

Derfor er det heller ikke rart at Verdal har mystisk mange lottomillionærer.

Sannsynligheten for at én utpekt kommune skal ha mange lottomillionærer, er lav. Men sannsynligheten for at én av Norges mange kommuner skal ha en opphopning av vinnere, er høy.

Nå er blodpropp omtrent det motsatte av å vinne i Lotto, men like fullt: Slik er det nok også for vaksinen.

Sannsynligheten for at en vaksinetype eller ett land vil oppleve «klumper» av alvorlige hendelser som kanskje er urelaterte til selve vaksinen, er høy. Det kan være klumper av bilulykker, blodpropper, eller ballongferder for den saks skyld.

Klumpene opptrer selv om det er snakk om helt vanlige hendelser som ikke forekommer oftere enn vanlig, stort sett.

Sannsynligheten for at en vaksinetype eller ett land vil oppleve alvorlige hendelser etter vaksinasjon kan også være høy. Selv om det er snakk om helt vanlige hendelser som ikke forekommer oftere enn vanlig.

Andre områder, der millioner av personer har fått vaksinen, ser ikke slike hendelser. Trolig er det bare en ujevn fordeling av hendelser som uansett ville funnet sted, men som vi må tillegge vekt og vurdere alvorlig fordi det følger en vaksine.

Vaksinere likevel?

Dersom det viser seg at hendelsene er reelle bivirkninger av vaksinen, bør vi likevel tenke oss om og kanskje fortsette vaksineringen med Astra Zeneca.

Selv med kjente bivirkninger kan nytteverdien være større enn kostnaden. Covid-19 fører også til blodpropp hos 20–30 prosent av dem som blir alvorlig syke, og har mange andre alvorlige utfall. Når man veier vaksinen opp mot alternativet, er ikke alternativet null bivirkninger.

Alternativet er ofte sykdom som har sine egne konsekvenser. Ofte sammenlignes vaksinen med et falskt nullpunkt. Man er ikke fritatt fra risiko selv om man unngår vaksinen.

Man kan sammenligne det med det kjente moralfilosofiske «trolleyproblemet».

Du er lokfører, og toget suser mot fem arbeidere på togsporet. Penser du toget over på et annet spor, der det bare står én?

Nyanser er vanskelig i overskrifter, og dødsfall hos unge er åpenbart noe å skrive om. Men i situasjonen vi står i, er det viktig med avmålte overskrifter som ikke gjør større skade enn det de omtaler.