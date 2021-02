Ikke spør om noe vil gjøre deg lykkelig. Still heller dette spørsmålet.

Ole Jacob Madsen Professor i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

2. feb. 2021

Vi søker ofte de bekvemme løsningene. Men det er kanskje ikke så lurt.

Tiden vi er inne i nå, er de brutte løfters høytid.

Treningsappen Strava døpte i fjor 19. januar for «Quitter’s day». Det er nemlig dagen flest av appens brukere svikter sine nyttårsforsetter.

Hele 80 prosent antas å ha gitt opp innen midten av februar.

Kanskje ser manges liv slik ut nå:

Etter endt arbeidsdag har man som ambisjon å bli flinkere til å trene eller å lese bøker. Men akkurat i dag var jobben så slitsom at man ikke orker å gi seg i kast med enda flere krevende aktiviteter.

Isteden søker man umiddelbar tilfredsstillelse ved å ligge på sofaen og surfe på mobilen eller se den nyeste episoden av den siste Netflix-serien.

Nøkkelen til lykke

Denne situasjonen er utgangspunkt for studien «The paradox of happiness: Why are we not doing what we know makes us happy?» publisert i The Journal of Positive Psychology.

Her satt forskerne L. Parker Schiffer og Tomi-Ann Roberts seg fore å undersøke hvorfor så mange av oss vet hva vi må gjøre for å bli lykkeligere, men likevel ikke velger å gjøre det.

Nå understreker Schiffer og Roberts at det ikke nødvendigvis er noe galt med å ligge på sofaen. Det kan være både deilig og helsebringende for å ta seg inn igjen.

Problemet oppstår når man stadig trekkes mot passive fritidsaktiviteter, og mer krevende sysler virker mer og mer uoverkommelige. Gradvis vender man seg til tanken at å slappe av er nøkkelen til lykke, mens det i realiteten er tomme kalorier.

Lykke, her forstått som å leve godt eller å blomstre som menneske, er nemlig forbundet med aktiviteter som krever en mental eller fysisk investering av oss, viser forskning innen positiv psykologi.

Her snakker man gjerne om en tilstand av flyt. Det vil si aktiviteter man kan bli så oppslukt av, at man glemmer tid og rom. Men vet folk flest det?

Ole Jacob Madsen er professor i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Foto: Tor Stenersen

Still deg selv et viktig spørsmål

Gjennom en serie studier finner forskerne at forsøkspersonene vet at flytaktiviteter som krever mye av dem, som å trene, skape noe eller treffe venner, er mer forenlig med lykke i det lange løp enn passive aktiviteter som å surfe på nettet, være på mobilen eller se på TV.

Likevel velger personene i forsøket langt flere passive aktiviteter enn flytaktiviteter i løpet av en vanlig uke. En forklaring kan være at flytaktivitetene virker mer avskrekkende.

Flere av flytaktivitetene, som å løpe, er nemlig ubehagelige i starten før man kommer i flytsonen. Og noen ganger kommer ikke den gode følelsen før etterpå.

Derfor forledes mange til å innta en mer passiv holdning til lykken, som noe som en dag kanskje kan skje med deg, spekulerer Schiffer og Roberts. I mellomtiden velger man som regel fritidsalternativet som krever minst av oss. Sofaens kall blir for fristende.

Disse funnene tangerer rådene for et rimelig tilfredsstillende liv som Oliver Burkeman ga sine lesere i sin aller siste spalte i The Guardian nylig:

Når man står overfor et livsvalg, ikke spør: Vil dette gjøre meg lykkelig? Spør isteden: Vil dette valget gjøre at jeg vokser som person? Eller at jeg stagnerer?

Og vit at når man starter på noe som å trene vekter, ta en vanskelig samtale eller be noen ut, så er evnen til å tolerere det milde ubehag som kan oppstå, en menneskelig superkraft.

Hvis du er så heldig å oppdage den, vil det bli din foretrukne måte å leve på.