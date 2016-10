I en kronikk i Aftenposten torsdag leverer Marianne Bang Hansen et sterkt innlegg i debatten om etikk og virkelighetslitteratur. Hun var gift med en forfatter, og opplever seg utlevert i hans roman.

Les kronikken her:

Hansen er selv forsker og psykolog. Daglig verner hun om pasienters sensitive opplysninger.

«Hvordan er det mulig, når alle andre profesjoner må utøve en faglig refleksjon, at kunsten går fri?», spør hun.

Hansen vil ikke røpe navnet på forfatteren i sin kronikk, men hun er klar over at det vil være lett for lesere å forstå hvem hun har vært gift med.

Flere som må forholde seg til det samme

Boken hun omtaler er den kritikerroste romanen Historie om et ekteskap av den anerkjente forfatteren Geir Gulliksen. Boken kom ut for ett år siden.

Det er to grunner til at Hansen velger å gå ut med sine refleksjoner nå. For det første ønsker hun å diskutere yrkesetikk.

– Jeg ble glad da Aftenposten tok opp temaet i høst. Da ble det skapt et rom for å kunne gå inn i dette med en fagetisk vinkling. Jeg følte meg trygg på at det er flere der ute som må forholde seg til det samme, sier hun.

Blir spurt ut om innholdet i romanen

For det andre har Hansen følt på et dilemma: Hun har fått beskjed om at romanen ikke handler om henne, men hun kjenner seg likevel igjen. Hun får mange henvendelser fra venner, familie og bekjente som lurer på hvordan dette er for henne.

– Jeg kan velge å svare at boken er fiksjon og avvise at jeg kjenner meg igjen, men det vil være å lyve om mitt eget liv, noe som er ubehagelig. Ja, det er fiksjon, men med hendelser hentet fra virkeligheten. Dette er blitt mitt problem, sier Hansen, som selv har lest deler av boken hun omtaler i kronikken.

Aftenposten har vært i kontakt med forfatter Geir Gulliksen. Han har lest kronikken, men ønsker ikke å kommentere den. Heller ikke forlagsdirektør for litteratur Kari J. Spjeldnæs i Aschehoug, som ga ut Historie om et ekteskap i fjor, ønsker å kommentere saken.

Etterlyser ikke sensur av kunst

Hansen har reagert på at forfattere ofte sier de «bare utleverer seg selv» i bøkene de skriver.

– Man kan ikke utlevere seg selv uten å utlevere andre. Forfattere lever ikke i et vakuum. Boken omhandler også mitt liv. Det er litt som å bli kidnappet av en roman, sier hun.

Hansen understreker at hun og eksmannen samarbeider godt i dag.

– Det finnes ingenting i meg som vil ham noe vondt. Jeg ønsker å ta opp dette på et saklig nivå, og spør meg om dette er et felt som er fritatt for etisk refleksjon. Vi skal ha fri forskning, men det betyr ikke at det er fritt frem. Kunsten skal være fri, men er det fritt frem?, spør hun.

Med kronikken håper Hansen at aktører som Forfatterforeningen og Forleggerforeningen vil reflektere over temaet.

– De kan spørre seg hvordan det egentlig er å kjenne seg igjen i en roman, hvorfor folk blir så opprørt når de blir utlevert. I dag avviser forfattere hele problemstillingen. Dette er ikke et tema hos dem, for kunsten er fri, men jeg etterlyser ikke sensur av kunst. Jeg etterlyser etisk refleksjon, sier Hansen.

– Må kunne bruke eget liv i litteraturen

Leder Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen, som har lest Hansens kronikk, sier at alle forlagene bruker mye tid på etiske vurderinger.

– Likevel kan debatten om levende modeller, virkelighet og litteratur være både nyttig og interessant, sier Einarsson.

Han mener det er store forskjeller på skjønnlitteratur og andre profesjoner.

– Det er vanskelig å se for seg at en forfatter av fiksjon ikke skal ha noen innfletting av eget liv i litteraturen. Men det er fiksjon det handler om. Hvis man legger som norm at det ikke skulle være noe gjenkjennelig, måtte verdenslitteraturen kaste ut tusenvis av verdifulle titler, sier Einarsson.

– Har du sympati med Marianne Bang Hansens posisjon?

– Det er viktig at forlag og forfatter gjør etiske refleksjoner, jeg kjenner verken deres vurderinger eller konklusjoner, sier Einarsson.

Burde diskuteres av forfattere

Også leder Sigmund Løvåsen i Forfatterforeningen har lest Hansens kronikk. I en epost til Aftenposten skriver han at etiske vurderinger rundt bruk av virkelige hendelser og mennesker alltid vært, en del av forfatterens arbeid.

– Forfattere diskuterer også ofte denne typen dilemmaer, og med jevne mellomrom tas de opp som tema på medlemsmøter i Forfatterforeningen. Forfatterstanden har på ingen måte et samlet syn på dette, skriver Løvåsen.

Han legger til at foreningen ikke kan gi noen retningslinjer for hvordan forfattere skal forholde seg til disse spørsmålene.

– Det bør være en kontinuerlig diskusjon, slik det allerede er i dag, skriver Løvåsen.