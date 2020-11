Ikke ta med kokeapparatet inn i teltet. Det kan bli en dødsfelle.

Når vinteren kommer, er det fristende å ta med kokeapparatet inn i teltet. Det kan gjøre turboligen til en dødsfelle.

Primusen er nødvendig for mat og varme på vinterteltturer, men kan også utgjøre en fare.

Randulf Valle (tekst og foto) Journalist

23 minutter siden

– Jeg lå i teltet da jeg hørte et skrik ute, og jeg forsto umiddelbart at dette var alvorlig, forteller Bjørn Sekkesæter.

Han tenker tilbake på en aprildag i 2013 da han guidet en gruppe skiløpere over innlandsisen på Grønland. Skriket kom fra en av deltagerne på turen. Hun hadde vært ute et nødvendig ærend og hørte rop om hjelp fra et av naboteltene.

Der lå en mann bevisstløs, mens personen som ropte, var sterkt medtatt. De hadde smeltet snø på en primus inne i teltet.

– Jeg har flere ganger tenkt at vi hadde utrolig flaks, både med at noen hørte ropet om hjelp, og at den første på stedet faktisk var anestesisykepleier som raskt fikk stanset brenneren i teltet, sluppet inn luft og slått alarm, fortsetter Sekkesæter.