A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Fire ord for alt Familien snakker fire språk. Nå har toåringen fått nok og nekter plent å snakke polsk.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

Nå nettopp

Paret jeg møter har virkelig laget seg en internasjonal familie. De to har hvert sitt morsmål. I tillegg snakker de engelsk seg imellom. Og når den lille sønnen deres på to og et halvt år er i barnehagen, er det naturligvis norsk som gjelder. Gutten skal altså innom fire språk hver eneste dag. Nå nekter han å være med på at familien trenger så mange språk. Særlig mors språk holder han seg unna. For mor er det hjerteskjærende, ikke minst fordi gutten trenger å kunne polsk for å snakke med mormoren sin. Men nå har han gått inn i en spiral med å snakke lite og i stedet vise hva han vil ved å bite, slå og skrike. Foreldrene spør seg: Hva har vi gjort feil, og hvordan skal vi få barna til å snakke flere språk?

