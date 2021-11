Er du redd for at ungdommen din skal begynne å drikke? Fem råd om hvordan du kan snakke med dem om alkohol.

Rundt halvparten har drukket når de er 15–16 år. Slik kan du håndtere det.

Som tenåringsforelder bør du hate synden, men du må elske synderen, sier psykolog Peder Kjøs.

Nå nettopp

Hva gjør du når den mindreårige ungdommen din ber deg kjøpe alkohol til ham? Skal du fortelle foreldrene til en av dine barns venner at datteren deres drikker? Når er det vanlig å begynne å drikke alkohol, og hvordan kan du legge til rette for en god samtale om drikkepress med ungdommen din? Det er mange spørsmål tenåringsforeldre må ta stilling til.

– Det er en dobbelthet ved det å være foreldre. Vi lar det lille barnet sykle, sørger for at det har på seg hjelm og lar det falle og få skrubbsår. Barn trenger å gjøre egne erfaringer. Sånn er det i ungdomstiden også. Vi må forvente at barna våre holder seg til samfunnets regler, men når de kommer hjem og har tabbet seg ut, bør vi ta dem imot med omsorg og forståelse, sier psykolog Peder Kjøs.