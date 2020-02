– Vi jobber på spreng for å avklare hva som har skjedd. Fordi dette er veldig viktig for oss, vil vi nå bruke tid til å finne ut av hva som har skjedd. Vi vil komme tilbake når vi vet mer og ber om forståelse for dette, skriver NRKs underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i en e-post til Aftenposten via NRKs pressekontakt.

Meldingen kommer etter at NRK mandag formiddag holdt et evalueringsmøte om MGP-sendingen og problemene med stemmesystemet. De var usikre på om alle fikk stemme under lørdagens finale, selv etter at de tekniske problemene var fikset.