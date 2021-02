Filmet av anonym fotograf: Usentimental skildring av lockdown i Wuhan

Dramatisk og usentimental skildring av helsearbeidere og pasienters kamp mot pandemien i et nedstengt Wuhan.

Helsearbeidere og pasienter må forholde seg til hverandre i et skjebnefellesskap de ikke vet utgangen på. Foto: MTV Films

Kjetil Lismoen

6 minutter siden

Fakta 76 Days Apple TV, Itunes. Regissører: Hao Wu, Weixi Chen og anonymisert fotograf Vis mer

Det er sjelden en dokumentar åpner like dramatisk og hjerteskjærende. Vi befinner oss i Wuhan februar 2020. Pandemien har stengt ned byen.

En sykepleier på et av sykehusene blir vitne til at hennes egen far dør inne på et av værelsene, uten at hun får tatt farvel. Hun bryter sammen, men holdes oppe av kolleger. De ber henne være sterk. De trenger henne på sykehuset. Denne dramatikken fra virkeligheten blir kanskje enda sterkere fordi vi vet hvor hardt hun kjemper for å holde følelsene tilbake.