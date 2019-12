Cardi B tilbake i retten etter slagsmål i strippeklubb

Iført et antrekk bestående av en lang fjærkåpe, svarte Christian Louboutin-sko og en enorm, matchende hatt ankom den 27 år gamle rapperen og skuespilleren rettsbygningen Queens i New York tirsdag ettermiddag.

Møtet i retten var en forberedende høring til rettssaken som er satt til å starte 17. januar. Bakgrunnen for straffesaken skal ha vært at Cardi B var på en strippeklubb i Queens i slutten av august i fjor, og det oppsto en konfrontasjon hvor to i hennes selskap skal ha kastet stoler, flasker og vannpiper rundt seg i lokalet. En ansatt skal ha fått skader i et ben.

MARK LENNIHAN / AP/ NTB scanpix

Rapperen, som selv har bakgrunn som stripper, er beskyldt for å ha beordret angrepet fordi hun mistenkte at den ene av to søstre på klubben angivelig skulle ha vært sammen med mannen hennes, rapperen Offset.

I vår nektet Cardi B å inngå forlik med påtalemyndigheten om en betinget dom. Siden har hun blitt tiltalt for flere og alvorligere forhold og må derfor belage seg på å møte i retten i januar.