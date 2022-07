«The gray man»: Selvutslettende action fra Netflix

Denne Netflix-blockbusteren forsøker å stjele Jason Bournes klær.

Jason Bourne, Ethan Hunt, James Bond ... Ryan Goslings rollefigur låner mange identiteter i denne filmen.

Kjetil Lismoen Filmanmelder

20. juli 2022 14:50 Sist oppdatert nå nettopp

Timingen for denne påkostede actionfilmen fra Netflix er ikke dårlig. Det er mer enn nok plass for en ny Jason Bourne – ja, noen vil hevde at publikum lengter etter en ny «eksagent på flukt» med Ryan Gosling i hovedrollen.