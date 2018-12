Alfonso Cuarón er mest kjent for å ha laget en av de beste Harry Potter-filmene og Oscarvinneren Gravity. Men før han ble en profilert regissør av påkostede og spektakulære filmer, ga han oss en av de sterkeste oppvekstfilmene etter årtusenskiftet, Og mora di også, som både var selvbiografisk og et sosialt portrett av et Mexico i endring.

I hans nye film, Roma, går han enda grundigere til verks når han skildrer oppveksten i Mexico by. Tittelen henspiller på bydelen der han vokste opp på 70-tallet, og som her er gjenskapt ned til hver minste detalj. Det som likevel er mest bemerkelsesverdig med filmen, er hvordan han holder avstand til sin egen rollefigur, sitt alter ego, og isteden opphøyer hushjelpen til en hovedrolle. Cleo, spilt av helt ukjente Yalitza Aparicio, er som så mange hushjelper i dette nabolaget av blandet etnisk opprinnelse og en uunnværlig kraft i familiens hverdag.