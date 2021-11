Operaen dyrker fellesskap, kvalitet og nytelse

Kjente titler skal lokke publikum tilbake i salen i Operaen. Her er vårens høydepunkter.

Balletten «La Bayadère» er tilbake på hovedscenen i mars. Marta Petkova var gjestesolist da den gikk i 2019.

Maren Ørstavik Anmelder av klassisk musikk

16. nov. 2021 21:00 Sist oppdatert 31 minutter siden

Sesongslipp i Operaen er vanligvis en feststemt affære på våren, tett fulgt av begeistring og kritikk. For lite norsk, for mye norsk, for lite nytt, for mye gammelt.

For operasjef Randi Stene skulle våren 2021 være hennes første lansering av eget program. Slik ble det ikke. I stedet har forestillingene dryppet ut, noen få uker av gangen. Først begrenset av pandemi. Så av streik. Men nå kommer resten, endelig.

