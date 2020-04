Aftenposten mener: Ungarn viser hvor galt det kan gå

Situasjonen i Ungarn har vært en verkebyll for EU i årevis. Under statsminister Viktor Orbáns nasjonalkonservative ledelse er landet blitt stadig mer autoritært. Fortsatt arrangeres valg som i prinsippet er frie, men det hjelper lite når regimet har tilnærmet full kontroll over alt annet.

For eksempel er ytringsfriheten redusert til et minimum. Det skjer ingen direkte sensur, og ingen journalister fengsles. Til gjengjeld er alle viktige medier styrt enten av regjeringen eller av forretningsmenn med nære bånd til Orbán. Kun noen få og små nettbaserte medier driver fortsatt med kritisk journalistikk.