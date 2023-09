Macron og Sunak burde reist til New York

Frankrikes president Emmanuel Macron fikk besøk av Dronning Camilla og hennes mann. Vis mer

Frankrike og Storbritannia har fast plass i sikkerhetsrådet. Det gir mye makt, men også mye ansvar.

Publisert: 22.09.2023 10:06

Det er oktober 1960. Filippinenes president står på talerstolen i FN-bygningen i New York. Han kritiserer Sovjetunionens jerngrep i Øst-Europa med skarpe ord. I salen sitter den sovjetiske presidenten Nikita Khrusjtsjov og hisser seg opp. Etter hvert koker det over for russeren. Det som så skjer, er en av de mest berømte episodene i FNs historie. En rasende Khrusjtsjov tar av seg skoen og smeller den i bordet.

Møtet flyter ut i skriking og kaos. Det ender med at ordstyreren banker så hardt med klubben at den knekker.