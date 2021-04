Aftenposten mener: WHO må få full tilgang i Wuhan

Foreløpig har granskningen gitt flere spørsmål enn svar.

WHOs ekspertgruppe utenfor et marked i Wuhan i januar. Det er nå internasjonal bekymring for manglende tilgang til data, mennesker og prøver som kan bidra til å finne kilden til pandemien. Foto: Ng Han Guan / AP

9 minutter siden

Hvor kom koronaviruset fra? Rapporten som skulle gi svar på dette, kom i påsken. Mange hadde sett frem til analysen fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Men kilden til pandemien er fortsatt en gåte.

Det er flere grunner til at det er viktig å finne kilden. Én er at kunnskap er en effektiv vaksine mot konspirasjoner og konflikt. En teori som spres, er at kinesiske myndigheter spredte viruset med vilje. Daværende president Donald Trump kalte viruset «the Chinese virus» og sykdommen «kung flu». Det skapte konflikter ikke bare mellom USA og Kina, men også mellom ulike etniske grupper i Trumps USA.