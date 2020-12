Delvis åpning for treningssentre: – Avgjørende for bransjen at dette ikke vedvarer

– Det er beklagelig at byrådet velger å pålegge oss ytterligere restriksjoner i form av at gruppetrening ikke åpnes opp, sier bransjedirektør.

Treningssenterbransjen gleder seg over at de nå får åpne opp i Bergen igjen. Tor Høvik

7 minutter siden

Fredag ettermiddag presenterte byrådet nye, mildere tiltak i håndteringen av koronapandemien.

Den innebærer at idrettshaller, svømmehaller og treningssenter kan holde åpent for individuell trening, for første gang på én måned.