Ukraina satte medaljerekord i Beijing. Nå venter en ny hverdag for heltene i Polen.

Ukrainske utøvere trosset sorgen over krigen i hjemlandet og tok flere gull i et Paralympics enn noen gang før.

Utøverne fra Ukraina fikk applaus på stadion under åpningsseremonien av Paralympics i Beijing.

Reisen til Beijing kunne endt på tragisk vis for de ukrainske utøverne. De måtte flykte fra et krigsherjet land, usikre på om de ville ha et hjem å komme tilbake til. På et tidspunkt var det tvil om de skulle klare å delta.

– Vi kunne ha gitt opp, men å være her er et symbol på at Ukraina lever, sa Valerij Susjkevitsj, president i landets paralympiske komité.