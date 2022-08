Dennis Hauger er blitt sesongens ulykkesfugl. – Folk glemmer en viktig ting, mener kommentator.

Det er blitt to seire på Dennis Hauger denne sesongen. Ellers har nordmannen kjørt inn til ujevne resultater.

Dennis Hauger har imponert ekspert i sin første sesong i Formel 2, tross ulykker og uforutsette feil.

14 minutter siden

Sommerpausen til Formel 2-førerne er på hell. Da den begynte, sto Dennis Hauger uten poeng i syv av de åtte siste løpene. Han tok i tillegg med seg en sisteplass fra Budapest i feriekofferten.

Etter triumfen i Baku tidlig i juni, er det lite som har gått veien for nordmannen.

Han ble riktignok nummer fire i hovedløpet i Østerrike. Men ellers har løpene i England, Østerrike, Frankrike og Ungarn endt uten poeng. Fire løpshelger gjenstår. Den første kjøres i Spa, Belgia denne helgen.

Uheldig debutant

Formel 2-karrieren til Hauger begynte allerede i første løp i Bahrain. Der måtte han starte løpet fra depotet etter problemer med bilen. Jeddah sto så for tur. Sprintløpet ble omtalt som katastrofe. Han startet fra pole, men det ble et løp preget av kollisjoner og forvirring. Uklare beskjeder sendte Hauger som eneste fører inn i depotet. Han gikk fra pole til sisteplass.

Det er blitt to seire og en tredjeplass, men kontrasten ellers er stor. For når Hauger har hatt dårlige dager, har det gått ganske dårlig. Grunnene er mange.

Alex Jacques, hovedkommentator for Formel 1 og Formel 2, mener at Hauger har vært veldig uheldig. Han peker på at man glemmer en viktig ting: Den stabile kjøringen i Formel 3 har skapt store forventninger fra fansen.

– Det er hans første år i Formel 2, og vi må huske at han ennå er 19 år og i utvikling.

Han mener de høye forventningene ble skapt da fjorårets F2-mester, Oscar Piastri, gikk rett fra Formel 3 til å vinne Formel 2.

– Det er urealistisk umiddelbart å kjempe om tittelen. Det er ikke til å unngå at resultatene har vært langt fra Haugers egne håp. Men det er kun to andre førere som har tatt flere seire enn ham i år, og de ligger på toppen av tabellen.

Felipe Drugovich og Theo Pourchaire ligger som nummer en og to. Hauger befinner seg på en 12. plass.

Sinnsro

Uflaksen fortsatte videre i sesongen. I Silverstone ble det en dramatisk kollisjon mellom han og Roy Nissani i første sving. I Frankrike ble han dratt inn i et sammenstøt med to andre førere. I Budapest ble det både kræsj i sprintløpet og for lav fart i hovedløpet.

Formel 1-fotojournalist og forfatter, Peter Nygaard, mener det viktigste er at han holder selvtilliten oppe.

– En sterk avslutning på sesongen er alltid bedre enn en sterk start og en dårlig slutt. Det er den man husker i ettertid, sier dansken.

Nygaard har jobbet med Formel 1 siden 1982 og dekket mer enn 600 løp med kamera og penn. Han mener Hauger har gjort en fantastisk jobb. I likhet med Jacques trekker han også frem de urealistiske forventningene som Hauger har møtt som fersking.

– Han har vunnet sprinten i Monaco og hovedløpet i Baku. Det er jo to av de vanskeligste løpene å vinne på kalenderen i år. Det er ganske utrolig.

Dansken mener at Hauger har vært uheldig.

– Ja, han har laget noen problemer for seg selv, men han er nybegynner, understreker Nygaard.

Peter Nygaard er dansk forfatter og Formel 1 fotojournalist. Han har arbeidet med motorsporten siden 1982, og har dekket over 600 løp.

Spår Formel 1-sete

Men Hauger er ikke den eneste som har vært ustabil denne sesongen. Utenom Drugovich har samtlige av førerne ujevne resultater. Og Formel 2 er som regel en toårsplan.

– Hvis du vinner løp på første året, er det ganske utrolig. Neste år tror jeg han vil kjempe om tittelen.

Nygaard nevner også at situasjonen hans i Red Bull-teamet har bedret seg. For ikke lenge siden var Jehan Daruvala og Jury Vips foran ham i køen om et sete i Formel 1. Med de to ute av programmet anses nordmannen å ha overtaket.

Nygaards spådom er klar.

– Han er selvsikker i både gode og dårlige tider. Han klarer alltid å komme tilbake etter uflaks og feil. Høy selvtillit er det du trenger. Jeg vil si: «Ta det med ro, Norge. Han er fortsatt på vei». Jeg er overbevist om at han kjører i Formel 1 i 2024.

Det gjenstår fire runder og åtte løp i årets sesong. Hauger ligger på 12.-plass i sammendraget med 67 poeng. På topp er brasilianeren Drugovich med 180 poeng.

Dennis Hauger ble innblandet i en kræsj mellom Logan Sargeant og Felipe Drugovich på Hungaroring 30. juli. Han skadet frontvingen og måtte bryte etter første runde.