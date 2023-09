Varsellampene blinker for idrett på TV: – Det er alvorlig

Medieeksperter spår at idrettene selv må begynne å betale for å få sporten sin vist på TV. Generalsekretæren i idrettsforbundet er bekymret.

– Langrenn er en av flere idretter som sliter, sier NTNU-forsker Harry Arne Solberg. Det er en idrett som har stupt i seertall etter at rettighetene gikk fra NRK til Viaplay. Vis mer

– Alt dette som skjer i media av negativ karakter har også negative konsekvenser for idretten.

– Det er alvorlig.

– Det som er sikkert er at alt er usikkert.

Sitatene tilhører henholdsvis medieekspert Lasse Gimnes, generalsekretær i Norges idrettsforbund Nils Einar Aas og NTNU-forsker Harry Arne Solberg.

Store mediehus går stadig med store underskudd. Samtidig sliter en rekke idretter med å tilfredsstille TV-kanalenes ønske om høye seertall.

– Det er en kjempeutfordring for idretten, erkjenner Lasse Gimnes.

NRK gikk 54 millioner kroner i underskudd i 2022.

TV 2 varsler kostnadskutt på 400 millioner kroner.

Viaplay spår et driftsresultat på minus 1,5 milliarder svenske kroner i år.

Felles for disse tre er at de forvalter idrett til norske TV-skjermer. Den negative trenden går hardt ut over idretten.

– Jeg tror at det kan bli tøffere å få store rettighetsinntekter for mange idretter på sikt, og at det kan bli flere idretter som ikke får sin idrett vist på TV, sier Gimnes.

Medieeksperten viser til VGs sak om at det er ingen store norske TV-kanaler som viser Kolstad og Vipers i Champions League. Per nå har ingen norske aktører rettighetene til å vise skøyter.

GLISSENT: I fjor kunne håndballsupportere se Champions League på Viaplay. I år er det ingen norske TV-kanaler som forvalter den rettigheten. Sander Sagosen og Kolstad spilte første Champions League-kamp onsdag. Vis mer

En trend vi vil se mer av, spår flere VG har snakket med.

– Det kan til og med bli kostnader (for idretten) knyttet til det å vise sport på TV, sier Gimnes.

Han mener det sannsynligvis kan bli tilfeller der kanaler blir betalt for å vise sport.

– Hvis du skal tippe hvilke andre idretter som kan følge håndball og skøyter, hvilke kan det være?

– Jeg vil være forsiktig med det, men jeg tror det er mange idretter som vil oppleve det.

Så hvordan har vi endt opp her?

SNART ISTID: Ikke mange måneder igjen før det er skøytesesong. Foreløpig vil ikke det være mulig å se på norske TV-kanaler. Bildet er fra Vikingskipet på Hamar i januar. Vis mer

Tall fra Mediebyråforeningen viser at reklameomsetningen på TV har dalt 9,5 prosent fra i fjor. Dessuten har piratstrømming blitt mer vanlig.

– Det er ulovlig, men det er en sak som politiet ikke prioriterer, mener Harry Arne Solberg i NTNU.

Og så må vi ikke glemme privatøkonomien til forbrukerne med økte priser på energi, renter og generell prisøkning, påpeker Solberg.

– Da starter du med å skjære ned på det som er mer luksusorientert. Ikke på mat, klær og sånt, sier forskeren.

EKSKLUSIVT: Det koster 749 kroner i måneden å se Erling Braut Haaland på Viaplay i aksjon for Manchester City og annen Premier League-fotball. Vis mer

Særforbund sliter allerede med økonomien.

Fotballforbundet gikk 40 millioner i minus i fjor, Norges Skiforbund styrer mot et stort underskudd og Norges Ishockeyforbund er ni millioner i minus. Hockeyforbundet har valgt å legge ned A-landslaget ut året.

Mindre TV-tid skaper også usikkerhet for sponsorer.

BRAGD: Norges ishockeylandslag slo Canada i VM tidligere i år. Samme landslag er lagt ned for resten av året på grunn av underskudd i forbundet. Vis mer

Rema 1000 har gått hardt inn i Kolstads håndballsatsing. Sponsorsjef Vidar Riseth har sagt til VG at lite synlighet kan bli skadelig for norsk håndball.

Harry Arne Solberg mener det kun er fotball (i Norge) som lykkes bak betalingsmur.

– For noen år siden så prøvde jo ski og langrenn å selge rettigheter til betal-TV. Det ble en fullstendig fiasko, for folk var ikke villige til å betale for det. Når du har betal-TV, begynner sponsorene å rynke på nesen, for de vil ha oppmerksomhet.

Langrenn har de siste årene blitt vist på Viaplay og TV 3. Det var unntak i ski-VM i Planica da Pål Golbergs femmilsgull ble vist på både NRK og Viaplay. Vis mer

Viaplay solgte deler av rettighetene i vinteridretten tilbake til NRK i 2022. Ski-VM ble sendt av begge aktører.

Lasse Gimnes tror mange idretter vil lide fremover.

– Nå har vi sett saker knyttet til skøyter som har hatt mikroskopiske tall gjennom flere år på Viaplay. Jeg tror vi vil se stadig flere eksempler på det. Idretten må jobbe for å rett og slett tilpasse produktet sitt bedre.

Han mener det er verdi i gode seeropplevelser. Gimnes påpeker viktigheten som da NRK hadde mange reportere på arenaen i friidretts-VM: Samtidig som man følger Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm, får man også Elisabeth Asserson (kjæreste) og Leif Olav Alnes (trener) i monitor.

SJAKKVENDING: Medieekspert Lasse Gimnes mener at NRKs dekning av sjakk er et eksempel på at innsats i gode sendinger gir god effekt og interesse over tid. Torstein Bae (t.v.), Ole Rolfsrud og Heidi Røneid har vært på mange norske TV-skjermer de siste årene i romjulen. Vis mer

Medieeksperten mener sjakk er en av få idretter som er motstrøms.

– Sjakk var ikke noen TV-idrett, men det har blitt en TV-idrett for det har blitt så mye mer. Det er disse grafene, studioet, kommenteringen og så videre. Det skaper seeropplevelser.

Norges idrettsforbund (NIF) sier de er bekymret.

– For de fleste idretter i Norge er ikke medieinntekter en viktig del av inntekten. Men det er viktig for oss at idretten er synlig. Det er klart det er beklagelig når man mister synligheten på skøyter eller andre idretter, sier generalsekretær Nils Einar Aas til VG.

– For flere særforbund og arrangører vil fravær av nødvendige inntekter fra medierettighetene til sine idretter, utfordre evnen til å opprettholde et godt aktivitets- og konkurransetilbud til våre medlemmer – både i toppidretten og i barne- og ungdomsidretten. Det er alvorlig, mener Aas.

Fakta Viaplays rettigheter Fotball: Premier League

Engelsk ligacup

FA-cup

England, lavere divisjoner

Conference League/Europa League

Engelsk, tysk og fransk toppliga - kvinner

Skotsk eliteserie, Bundesliga 1 og 2, Dansk superliga, Eredivisie Håndball: Håndball-VM kvinner og herrer

Håndball-EM Vinteridrett: V-cup vintersport (alpint, langrenn, hopp, kombinert, snowboard og freestyle)

VM i nordiske grener

Alpint-VM

Ishockey-VM Motorsport: Formel 1

Formel 2

Annen motorsport (MotoGP, Porsche Supercup, IndyCar mm.) Vis mer

Både Gimnes og Solberg er klare på at færre idretter vil lykkes på TV, og at de beste produktene som fotball og Formel 1 vil øke.

– Vi vil få en større grad av konsentrasjon om noen få populære produkter. Vi har det allerede i dag og jeg tror den utviklingen vil fortsette, sier Solberg.

Viaplay har Premier League-rettigheten frem til 2028 og Formel 1 til utgangen av 2024.