Facebook fjernet Erna Solbergs post med historisk bilde fra Vietnam

Erna Solberg håper Facebook vil gjennomgå sin praksis. Hun skriver følgende i en sms-kommentar til Aftenposten:

«Det er høyst beklagelig at Facebook har fjernet en post fra min Facebook-side.

Det de gjør ved å fjerne bilder av denne typen, uansett gode hensikter, er å redigere vår felles historie. Jeg ønsker at barn i vår tid også skal få mulighet til å se og lære av historiske feil og hendelser. Det er viktig.

Jeg håper Facebook benytter denne anledningen til å gjennomgå sin redigerings-policy og tar det ansvaret et stort selskap som forvalter en bred kommunikasjonsplattform bør ta.»

Flere andre poster som regjeringsmedlemmer har lagt ut, er også fjernet. Men foreløpig (klokken 11.50) er Torbjørn Røe Isaksens og Anniken Hauglies post ennå ikke fjernet.

Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen skrev i går kveld brev til Facebook-sjef Mark Zuckerberg, både på norsk og engelsk, hvor han utfordrer Facebooks sensurpolitikk.

Facebooks talsperson sier følgende om hvorfor de fjerner bildet fra nettstedet:

– Samtidig som vi erkjenner at dette bildet er ikonisk, er det vanskelig å sette et skille mellom å tillate bilde av et nakent barn i ett tilfelle og ikke i andre, uttaler en anonym talsmann gjennom Facebooks nordiske PR-byrå, Spotlightpr.se og legger til:

– Vi forsøker å finne den rette balansen mellom at folk har muligheten til å uttrykke seg og beholde et trygt og respektfullt opplevelse i vårt globale samfunn. Våre løsninger vil ikke alltid være perfekte, men vi forsøker videre å forbedre våre retningslinjer og måten vi håndhever dem.

Sjefredaktør i Aftenposten Espen Egil Hansen sier at denne fjerningen av Solberg-posten «illustrerer at Mark Zuckerberg nå må ta på seg det ansvaret han har i kraft av at han har blitt en global sjefredaktør.»

– Han må komme ut og snakke om dette.

