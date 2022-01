A-magasinet Trening Norske hus har fått et nytt rom – hjemmegym

Linda Larsen Nalbant (54) hevet taket for å skape sitt drømmerom for tren og zen. Nå punger nordmenn ut for å «flytte» treningssenteret hjem.

6. jan. 2022 11:30 Sist oppdatert nå nettopp

– Pang, sa det, sier Frode Ingvoldstad.

Det var lørdag 14. mars 2020, og Ingvoldstads butikk ble et episenter for nødne nordmenns trenings-frenesi. Aldri hadde Sportsmaster-sjefen sett så mye folk på én gang. Et elektronisk køsystem måtte vekkes opp fra langvarig dvale. Tredemøller, romaskiner og spesielt vektutstyr: Kundene kjempet, og tusenlappene skvatt. Tæpp! Kling!