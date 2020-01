Kjetil Bragli Alstadheim blir politisk redaktør i Aftenposten

Etter kun tre dager i sjefredaktørrollen kunne Trine Eilertsen presenterte Aftenpostens nye politiske redaktør på et allmøte i mediehuset fredag morgen.

Kjetil Bragli Alstadheim (51) kommer fra Dagens Næringsliv (DN), der han har vært politisk redaktør i over fem år. Han tar over for Trine Eilertsen, som var politisk redaktør frem til hun overtok det øverste redaktøransvaret etter Espen Egil Hansen.

Trekker frem formidlingsevne

- Med Alstadheim får vi en fenomenal forsterkning av kommentaravdelingen vår. Han er ikke bare usedvanlig godt orientert. Alstadheim er også en av landets skarpeste og beste skribenter, sier sjefredaktør Trine Eilertsen.

Den politiske redaktøren har det overordnede ansvaret for Aftenpostens kommentarjournalistikk.

Fredrik Hagen

- Aftenposten kunne ikke fått en bedre politisk redaktør, og jeg ser frem til at vi skal løfte Aftenposten som kommentar- og meningsavis, sier Eilertsen, som blant annet trekker frem Alstadsheims formidlingsevne.

- Alstadheim er en kjent politisk kommentator og har vist en enestående evne til å formidle godt om komplekse problemstillinger som blant annet klima.

Prisvinnende redaktør

Kjetil Bragli Alstadheim er fra Oslo og hadde vært kommentator i DN i ni år da han overtok som politisk redaktør i 2014. Han har også bakgrunn som politisk journalist i DN, Aftenposten og Klassekampen.

Som kommentator og redaktør har han fått en rekke priser, blant annet Den store journalistprisen, Riksmålsforbundets gullpenn og årets redaktørutmerkelse.

- Etter 23 fine år i DN ser jeg frem til å vende tilbake til Aftenposten og være med på laget i en bredere avis med et større publikum. Nyheter er pulsen i en avisredaksjon. Kommentarjournalistikken er en del av det og har en viktig rolle for å sette nyhetene i sammenheng og gi godt begrunnede og skarpe analyser og meninger, sier Alstadheim.

Det er fremdeles ikke avklart nøyaktig når Alstadheim tiltrer i Aftenposten. Trine Eilertsen har i sin periode som politisk redaktør vært en del av trekløveret bak den svært populære podcasten Aftenpodden, sammen med Sarah Sørheim og Lars M. Glomnes. Denne vil i utgangspunktet fortsette som før.