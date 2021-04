Kulturdepartementet dobler koronastøtte

Kulturdepartementet dobler støtten fra 400 til 800 millioner kroner i stimuleringsordningen for kultursektoren, opplyser kulturminister Abid Raja (V).

Kulturminister Abid Raja på pressekonferansen om stimuleringsordningen for kultursektoren. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

16. apr. 2021 12:16 Sist oppdatert 50 minutter siden

Artister og andre som nylig fikk avslag på stimuleringsstøtte fra Kulturrådet, kan også søke på nytt.

– Vi venter ikke med saksbehandlingen. Jeg har gitt beskjed til Kulturrådet om å behandle alle søknadene som fikk avslag, på nytt, så raskt som mulig og fortløpende, sa kulturministeren på pressekonferansen fredag.

Han påpekte også at også de som har fått bevilget penger fra støtteordningen, men mener de har fått for lite, kan søke igjen.

– Det er ikke diskvalifiserende å få støtte dersom man har fått støtte tidligere. Man skal kunne få støtte i 2021 selv om man har fått støtte i 2020, sa Raja.

Vanskelig for arrangørene

– Vårens smittesituasjonen og de økonomiske forutesteninge utviklet seg annerledes enn vi hadde trodd, påpekte Raja.

Han sier at Kulturdepartementet har lyttet til og vært i dialog med kultursektoren daglig. Han påpeker at det har vært en vanskelig uke for en rekke kulturaktører over hele landet.

– De har nedskalert, planlagt og gjennomført. Jeg skulle ønske jeg kunne møtt hver og en av dere slik at dere kunne ta deres frustrasjon utover meg direkte, sa Raja.

– Ingen bortforklaringer

Kulturdepartementet fikk sterk kritikk da det ble kjent forrige uke at halvparten av kulturaktørene fikk avslag om koronastøtte. Mange hadde allerede gjennomført arrangementer.

Kulturministeren har oppfordret kulturlivet til å planlegge og gjennomføre arrangementer innenfor smittevernreglene.

– Jeg skal ikke komme med bortforklaringer, men pandemien gjør det meste uforutsigbart. Ingen kunne forutse hvordan våren kunne bli. Ingen kunne forutse hvilken retning smittesituasjonen kom til å ta, sa Raja.

Virke: – Kommer for sent

Virke kultur og opplevelser er glade for at det blir mer koronastøtte, men mener ordningen kommer for sent. Det sier leder Rhiannon Hovden Edwards til NTB.

– For å sette det litt på spissen, har kulturministeren nå fylt på med jord i hullet han selv har gravd. Men at det nå tilføres mer midler, vil selvsagt være veldig viktig for dem som lyttet på kulturministeren oppfordring om å gjennomføre aktivitet denne våren, sier han og legger til:

– At kulturministeren hele tiden har hatt gode intensjoner og oppriktig ønsker det beste for feltet, er det ikke tvil om. Gjennomføring er likevel for dårlig. Det har skapt stadig nye store utfordringer for en sektor som har stått til halsen i krisen i over ett år nå, sier han.