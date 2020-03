Kort sagt, mandag 16. mars

Akseptable boliger for single

Ensliges Landsforbund har vedtatt å legge ned virksomheten. Da må vi ikke glemme at foreningen, med sin aktive leder Agnes Husbyn, var en meget viktig bidragsyter til at også enslige skulle få en forsvarlig og god bolig. Etter krigen var det knapphet på både boliger og byggematerialer. Enslige fikk ikke tilgang til to rom og kjøkken, de kunne greie seg med en ettroms.

Midt på 1970-tallet ble arbeidet kronet med seier. Stortingets kommunal- og miljøvernkomité uttalte at «to rom og kjøkken er et rimelig krav til bolig for voksne enslige». Husbanken fulgte opp og krevde minst ett soverom, i tillegg til oppholdsrommet i alle boliger for voksne, også enslige. Boligen skulle være mellom 50 og 55 m². Oslo kommune hadde forbud mot bygging av ettroms mellom 1985 og 2004. Etter dette har vi sett en begredelig utvikling.

De minste boligene er blitt stadig mindre, ned mot 30 m². Det er ikke lenger stue med en kjøkkenkrok og kanskje en sovealkove, men ett rom der alt skal skje. Det eneste som får et eget rom er wc, så lenge det varer. Likevel er det vanskeligere å etablere seg i en bolig på 30 m² i dag enn det var å etablere seg i en bolig på 50 m² i 1980.

Mer enn på lenge kan vi trenge en organisasjon som kan kjempe for en god boligstandard for «enslige». Peder Kjøs skriver i Aftenposten 10. mars at det er få som i dag assosierer seg som enslig, mens singel både er mer «trendy» og akseptabelt, så: Opp, alle jordens single, kjemp for en god bolig til en akseptabel pris.

Johan-Ditlef Martens, sivilarkitekt MNAL

Respektløshet i beste sendetid

Som fisker og friluftsentusiast gledet jeg meg stort til TV 2s serie «Vill i hjertet», som følger den selverklærte eventyreren Tonje Blomseth og hennes kjæreste på tur i Canadas villmark. For en nedtur det ble!

Uten tillatelse bygger paret ei koie ute i skogen. Det vitner ikke bare om dårlige forberedelser, men også om en grunnleggende mangel på respekt for natur og lovverk. Tårene som ble felt da canadiske myndigheter naturligvis beordret koia revet, gjør dermed null inntrykk.

Det viser seg også at paret har forsøplet og jaktet ulovlig. I en artikkel i Yukon News står det at Blomseth ble ilagt en bot på 1000 dollar for å skyte rype utenfor sesongen. Da hun ble konfrontert med påstanden, forsøkte Blomseth først å nekte for at det hadde skjedd – men bildene hun selv hadde postet i sosiale medier fortalte en annen historie.

Villmark er nettopp villmark fordi den er underlagt et strengt vern. «Eventyrere» som ikke evner eller ønsker å respektere det, har ikke noe der å gjøre!

Jeg heier på ungt engasjement for og i villmarken. Og særlig fra jenter! Det trenger vi. Men oppførselen til Tonje Blomseth er bare trist. Den provoserer og slår tilbake på alle samvittighetsfulle og kunnskapsrike friluftsfolk.

Hovedpersonen, sponsorene og ikke minst TV 2 bør gå i seg selv, for dette var bare pinlig.

Morten Harangen, fisker og friluftsentusiast

