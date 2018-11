EU og Storbritannia har endelig kommet frem til et utkast til skilsmisseavtale. Både i Storbritannia og på kontinentet er brexit-trettheten merkbar. Dessverre er prosessen langt fra over.

Først må Theresa May få sitt eget regjeringskollegium til å stille seg bak avtalen. Det skal etter planen skje på et ekstraordinært møte nå i ettermiddag. Det er krevende i seg selv og kan ende med at sentrale statsråder går av i protest.

Men den virkelig vanskelige jobben starter først etterpå: Å sikre flertall i det britiske parlamentet. Slik situasjonen er nå, ligger statsminister May tynt an. Hun har rett og slett ikke de stemmene hun trenger.

Matematikken er slik: Fratrukket parlamentets ordstyrer og andre som ikke kommer til å avgi stemme, trenger Theresa May 320 stemmer.

Medregnet sitt eget konservative parti (316), og de nordirske unionistene i DUP (10) som støtter regjeringen, har hun i utgangspunktet nok. Problemet er bare at mange av hennes egne har varslet at de vil stemme imot avtalen. Også DUP, som er misfornøyd med løsningen for Nord-Irland, har uttalt seg i kritiske ordelag.

Få vil hjelpe May

Kan May få hjelp andre steder? De skotske og walisiske nasjonalistene (39), Liberaldemokratene (12) og De grønne (1) er sterkt imot avtalen.

Det er også ventet at Labour-leder Jeremy Corbyn vil be sine 259 parlamentsmedlemmer stemme imot. Tirsdag sa han at han ville lese avtalen, men slo fast at «det er usannsynlig at det er en god avtale for landet».

Nettstedet Bloomberg har gjort en opptelling og anslår at May er sikret støtte fra rundt 235 konservative parlamentarikere, som enten sitter i regjering eller er lojale mot May. Altså trenger hun 85 til.

Les også: Kvitte seg med EØS-avtalen nå? Timingen kunne ikke vært dårligere.

Brødrene Johnson skaper problemer

Konservative som kommer til å stemme imot Mays avtale, er fordelt på to grupper: EU-forkjempere som synes avtalen tar Storbritannia for langt vekk fra EU, og EU-motstandere som mener avtalen er et svik mot brexit.

I den siste gruppen er blant andre tidligere utenriksminister Boris Johnson som tirsdag sa at Storbritannia kom til å ende opp som en vasallstat med Mays avtale. «Jeg kan ikke se hvordan dette er akseptabelt for noen som kjemper for brexit», uttalte Johnson.

Broren hans Jo Johnson tilhører morsomt nok den andre gruppen av rebeller. Han er sterkt for EU-medlemskap og gikk i forrige uke av som transportminister. Han kalte Mays brexit-prosess den største fiaskoen i britisk statsmannskunst siden Suez-krisen.

May vil true med røde Corbyn

For å sikre flertall for avtalen, er May nødt til å vinne over folk fra begge disse to gruppene. Hun må sannsynligvis også overtale noen Labour-parlamentarikere til å bryte med Corbyn og stemme med de konservative.

Oppgaven ser pr. i dag ganske håpløs ut, men May har noen gode kort i ermet når den enorme overtalelsesoperasjonen nå starter. Dersom avtalen stemmes ned i parlamentet, er det sannsynlig med et nyvalg. Det kan gjøre røde Corbyn til statsminister. Den tanken skremmer mange konservative, og kommer til å bli brukt for alt den er verdt.

Å avvise Mays avtale øker også sannsynligheten for at britene forsvinner ut av EU uten noen avtale i det hele tatt. Alt tyder på at det kan få store økonomiske konsekvenser for britene. Det kan være nok til å skremme noen over på Mays lag i siste øyeblikk. Spørsmålet er bare om det er mange nok.