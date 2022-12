Britisk helsevesen holder på å knele

20 minutter siden

Helsevesenet er britenes stolthet. Men den har vært på vei ned i knestående lenge. Det er ikke rart sykepleierne får støtte for sin streik.

«NHS Hero. But my purse says zero» (Helsevesenets helt. Men lommeboken er tom)

Budskapet på plakaten var ikke til å misforstå under en av streikene de britiske sykepleierne nylig avholdt. De vil ha mer lønn. Den avholdte heltinnen for særlig britiske sykepleiere, Florence Nightingale, hadde med stor sikkerhet streiket sammen med dem nå.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn