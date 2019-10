Det dukker opp et bilde i innboksen min. På bildet sitter Greta Thunberg og spiser på en togtur. I vinduet står en uskyldig gutt med en T-skjorte med trykket «Me so hungry» på.

Etter et raskt søk på Google innser jeg at dette er langt fra det eneste bildet hvor Greta Thunberg er blitt offer for usaklig billedredigering.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Lett å manipulere

Nåtidens teknologi gjør det lett å manipulere bilder og ikke minst dele usanne opplysninger i sosiale medier. Den siste tiden har Thunberg vært i hardt vær, og klimakritikerne leter febrilsk etter ting som kan felle henne.

Jeg har ikke tenkt å hive meg på diskusjonen om hvorvidt Thunberg har fått en altfor stor scene. Derimot er jeg fryktelig kritisk til den usaklige og ufortjente kritikken som foregår i sosiale medier.

Hvorfor vi trenger henne

Ikke bare er bildet grusomt, men det forteller noe om hvorfor vi trenger mennesker som Thunberg, som taler klimakrisens sak. For paradokset i denne saken er at global oppvarming har en skummel påvirkning på mattilførselen i allerede fattige land.

Med dagens produksjon av mat og den enorme befolkningsveksten i årene fremover vil vi stå overfor en konkurranse om mat og vann.

Jeg synes vi kan spare oss for å forsøke å felle en av de få menneskene som i størst grad prøver å avverge denne katastrofale situasjonen.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.