Da den russiske atomubåten Jurij Dolgorukij seilte ut Kolafjorden i høst, gikk alarmen både på norsk side og i USA.

Med 16 interkontinentale ballistiske missiler av Bulava 30-klassen om bord kan atomubåten utslette New York, Boston og de største byene på østkysten av USA.

Det russiske forsvarsdepartementet, mil.ru

Fra basen i Gadzjijevo ved Murmansk knapt 12 mil fra norskegrensen går Jurij Dolgorukij ut i havet og forsvinner i dypet.

Dermed er nok en viktig, farlig og strengt gradert ubåtjakt i havdypet utenfor norskekysten i gang.

Darryl I. Wood/ US Navy

Kan utslette østkysten av USA

For USA er det av avgjørende strategisk betydning å vite hvor den russiske atomubåten befinner seg til enhver tid.

For russerne dreier det seg om bevare Russlands eksistens og mulighet til å gjengjelde ethvert angrep fra USA.

– Alt den trenger, er å komme seg ut og legge seg utenfor kysten av USA, konkluderer russiske militære til medier i Russland.

13. januar la det russiske forsvarsdepartementet ut dette nye bildet på sine Facebook-sider. Det viser utskytingen av en Bulava-missil fra atomubåten Jurij Dolgorukij:

Det russiske forsvarsdepartementet

I videoen fra forsommeren 2018 ser du hvordan det ser ut når atomubåten skyter ut missiler fra under vann.

Strålevernet: Firedobling av ankomster

Flere medier, blant annet Barents Observer, har tidligere meldt at langt flere atomdrevne ubåter fra allierte land ankommer til Norge. NRK anslo i høst at antallet var doblet.

Men økningen er langt større enn det:

«Det har vært en nesten firedobling av ankomster sammenlignet med få år tilbake», sa representanter for Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) i et etatstyringsmøte 15. oktober med Utenriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Det viser et referat Aftenposten har fått innsyn i.

Direktoratet skal føre tilsyn med anløpene, gi råd til Forsvaret og stille krav når fartøy med atomreaktor anløper norske farvann.

– Generelt kan vi si at fra 10-15 anløp i året for noen år siden, mottar Norge nå ca. 30-40 anløp i året av franske, britiske og amerikanske reaktordrevne ubåter, sier avdelingsdirektør Per Strand i DSA.

Lyle Wilkie / Navy Office of Information

Han støttes av Forsvaret:

– Det stemmer nok at det har vært en firedobling i antallet søknader, sier presseoffiser Brynjar Stordal i Forsvarets operative hovedkvarter. Han påpeker at i enkelte tilfeller ber allierte skip om å få komme, men så kommer de av operative hensyn ikke likevel.

– I 2018 anløp 27 atomdrevne fartøy fra allierte til Norge. Siden 2009 har det vært en tredobling av faktisk ankomne reaktordrevne fartøyer, sier Stordal.

Darryl Wood/ US Navy

- Ekstremt krevende

– I Barentshavet har vi god oversikt. Vi vet nøyaktig når de forlater havnen, og det er enklere å følge dem, sier forsvarseksperten Jacob Børresen. Han var selv ubåtsjef under den kalde krigen og stabssjef i Sjøforsvaret til 2000.

– Men straks de russiske atomubåtene passerer linjen mellom Nordkapp-Sørkapp (det sørligste punkt på Sørkappøya på Svalbard, red.anm.) , øker havdypbden fra 150 meter til over 1000 meter. Da blir det ekstremt krevende, sier Børresen.

– Her er det lett å miste kontakten.

I tillegg til dybden gjør lydforplantningsforholdene ubåtjakten ekstra vanskelig. Mye bakgrunnsstøy og blanding av kaldt og varmt vann gjør det også lettere for de nye russiske ubåtene å slippe unna.

YouTube/Det russiske forsvarsdepartementet

Avlyser atomøvelse i år

Økningen i antallet allierte atomdrevne ubåter er en av flere årsaker til at «Strålevernets økonomi over tid har vært anstrengt».

«Det har aldri før vært så hardt arbeidspress på Strålevernet», klaget direktoratet ifølge møtereferatet.

En av konsekvensene er at Norge ikke kommer til å gjennomføre den planlagte nasjonale øvelsen av atomberedskap i Norge i 2019.

«Grunnet den økonomiske situasjonen ønsker Strålevernet å utsette den planlagte nasjonale atomberedskapsøvelse til 2020/21», heter det i dokumentene Aftenposten har fått innsyn i.

Daniel C. Coxwest / US Navy

Russiske ubåter 2000 døgn til sjøs

– De russiske ubåtene er en av de største truslene som USAs flåte og NATO møter noe sted på jorden, sa en rådgiver til sjefen for de amerikanske flåtestyrkene i Europa James G. Foggo III til avisen National Interest.

De stadig mer stillegående russiske atomubåtene kan true landmål i Europa og USA, advarte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i januar.

De russiske ubåtenes aktivitet økte med 10 prosent til over 2000 patruljedøgn i 2018, ifølge en fersk melding fra det russiske forsvarsdepartementet.

Stringer / Russia / NTB scanpix

På den andre siden sliter de russiske ubåtstyrkene med store forsinkelser, flere eldre ubåter og stadig mer presset russisk forsvarsbudsjett, ifølge den amerikanske tenketanken CNA.

Den russiske kommandøren for Akula-ubåtene i Nordflåten skrøt i fjor av at en av de russiske ubåtene hadde klart snike seg forbi norskekysten og gjennom gapet, og dukke opp i angrepsposisjon utenfor kysten av USA.

– Vår oppgave var å innta posisjoner i nærheten av amerikanske ubåtbaser, sa den russiske kommandøren for Akula-ubåtene i Nordflåten til hærens TV-kanal Zvjezda.

Jakob Østheim / Forsvaret

«Du bør ha jodtabletter hjemme»

Slik lød oppfordringen da norske myndigheter i oktober oppfordret 500.000 familier i Norge med personer under 40 år, gravide og barn til å kjøpe jodtabletter.

Tiltaket begrunnes blant annet med den sterkt økende trafikken av allierte atomubåter langs norskekysten.

– En ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge, advarte Statens strålevern, som konkluderte med økt fare i en trusselrapport:

«Grunnstøting, kollisjon, lekkasje, brann eller alvorlig reaktorhavari vil kreve håndtering fra norske myndigheter».

Siden den gang er det solgt 32.000 jodtabletter, ifølge produsenten Prion Pharma.

Dette er imidlertid bare en av mange konsekvenser den kraftige økningen i ubåtaktivitet har ført til.

US Navy Media/ Bryan Tomforde

Har fått flere følger allerede

Den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen solgte i 2013 NATOs eneste nordlige ubåtbase Olavsvern ved Tromsø til for 38 millioner kroner etter at Forsvaret hadde brukt 4 milliarder kroner på basen.

Nå i januar startet arbeidet med å tilrettelegge en ny havn i Tønsnes ved Tromsø for å ta imot flere allierte atomubåter.

– Det fysiske arbeidet påbegynnes i disse dager for å klargjøre for mottak av reaktordrevne fratøyer, sier presseoffiser Brynjar Stordal.

– I løpet av våren skal Tønsnes være klar til å ta slike fartøy.

Den økte ubåtaktiviteten er også en av årsakene til at amerikanske Poseidon-fly har trappet opp patruljering fra Andøya.

Det har dessuten ført til at Forsvaret har kjøpt fem P-8A Poseidon patruljefly for 10 milliarder kroner, som skal erstatte de gamle Orion-flyene.

Lars Røraas / Forsvaret

– En markering overfor Russland

– I forhold til ønsket om lav spenning i nord, er disse tallene dårlig nytt, sier forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen.

Han viser til at russerne er blitt mer kapable og går oftere ut med fartøyer som de allierte opplever som en trussel.

– Samtidig viser dette at våre NATO-allierte er blitt mer interessert i problemstillinger som har med oss å gjøre. Norge har jo selv bygget ned mye av kapasiteten vi hadde i nord.

– Dette viser at våre allierte prøver å gjennopprette kunnskapen vi mistet om antiubåtkrigføring, sier pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen. Han understreker også betydningen av å kartlegge bevegelsesmønstrene til de russiske ubåtene.

– Dessuten er det en markering overfor Russland. NATO viser at de er til stede og kan forsvare seg om nødvendig, sier Børresen.