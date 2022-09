Politimesteren i Gujrat i Pakistan: Ingen har kontaktet oss om Bhatti

Oslo-politiet vil pågripe Arfan Bhatti. Den siste tiden har de vært i Pakistan. Men i Gurjat-distriktet sier pakistansk politi at ingen har kontaktet dem for å arrestere 45-åringen.

Arfan Qadeer Bhatti (t.h.) og hans advokat John Christian Elden i Oslo tingrett i 2018.

24. sep. 2022 20:59 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi har ingen informasjon om Arfan Qadir Bhatti, og ingen har kontaktet oss for å få ham arrestert. Så det er ingen spørsmål å stille ham i noe avhør.

Det sier Ghazanfar Ali Shah, politimester i Gujrat-distriktet i Punjab til Aftenposten på telefon. Det er i en landsby like utenfor Gujarat at Bhatti skal ha oppholdt seg i Pakistan den siste tiden.

Politimesteren legger til at politiet kun avhører noen dersom de mener vedkommende har gjort noe kriminelt i Pakistan, eller dersom de har informasjon om kriminell aktivitet gitt til politiet gjennom rette kanaler.

– Men i dette tilfellet har ingen kontaktet oss, sier politimesteren.

Ghazanfar Ali Shah, politimester i Gujrat-distriktet i Punjab

Norsk politi: Samarbeider godt

Fredag etterlyste Oslo-politiet norske Arfan Bhatti internasjonalt. Det gjorde de etter å ha siktet han for medvirkning til terror etter masseskytingen i Oslo 25. juni.

Bhatti benekter å ha noe som helst å gjøre med hendelsen i Oslo, ifølge hans forsvarer Svein Holden.

Politiet mener på sin side at Bhatti, på en eller annen måte, har hjulpet gjerningsmannen Zaniar Matapour da han gikk til angrep i Oslo sentrum i juni.

Matapour drepte to personer og skadet 21 utenfor de to pubene Per på hjørnet og London i Oslo sentrum. Han ble pågrepet av sivile kort tid etterpå.

Fredag sa Oslo-politiet at de ønsker å finne, pågripe og få Arfan Bhatti til Norge for avhør.

– Vi har bedt om bistand fra pakistanske myndigheter og samarbeidet er godt med dem, sa politiadvokat Børge Enoksen.

Enoksen utdypet ikke hvem i myndighetsapparatet politiet har bedt om hjelp fra.

Også politiet som har ansvaret for landsbyen der Bhatti skal ha oppholdt seg den siste tiden, avviser at de har avhørt Bhatti.

Politiadvokat Børge Enoksen sier Oslo-politiet har vært i Pakistan den siste tiden for å sikre et godt samarbeid med pakistanske myndigheter i jobben med å få etterlyste Bhatti

Om det er aktuellt for Bhatti å melde seg for norske myndigheter eller pakistansk politi, vil ikke forsvarer Svein Holden svare på.

Oslo-politiet dro til Pakistan

Så hvor godt er egentlig «samarbeidet» Oslo-politiet snakker om? Og hvem samarbeider de med?

Politiadvokat Børge Enoksen bekrefter til Aftenposten lørdag at Oslo-politiet «den siste tiden» har vært i Pakistan for å initiere det han kaller «det gode samarbeidet» med pakistanske myndigheter.

– Ut over dette har vi ingen kommentar til Aftenpostens intervju i Gurjat, sier Enoksen.

Pågrepet av ISI i 2013

Et sentralt spørsmål er hvordan samarbeidet mellom norsk politi og den pakistanske etterretningstjenesten ISI blir. De er den største og viktigste etterretningstjenesten i Pakistan.

En organisasjon Bhatti også har møtt før. Etter å ha reist til Pakistan i 2012 ble Bhatti i januar 2013 meldt savnet av sin egen familie.

Senere samme vår ble det kjent at han var arrestert av den pakistanske sikkerhetstjenesten i byen Kohat på grensen til stammeområdene mellom Pakistan og Afghanistan.

I november 2013 la Bhatti ut bilder av seg selv på nettet der han poserte med automatvåpen i et fjellområdet som trolig er i grenseområdet mellom Afghanistan og Pakistan.

I september 2013 ble Bhatti dømt til seks års fengsel av en domstol i stammeområdet Orakzai, nordvest i Pakistan.

Pakistansk militær etterretning anklaget ham for å samarbeide med Taliban.

I august 2014 ble Bhatti imidlertid løslatt fra fengselet i byen Haripur, som ligger drøyt 60 kilometer nord for Islamabad.

Som Aftenposten avslørte den gang var den tidligere politikeren og kjente advokaten Javed Ibrahim Paracha (66) helt sentral i arbeidet med å få nordmannen løslatt.

Han har tidligere vært en åpen støttespiller for Al-Qaida og Taliban.

– Ønsker å pågripe ham

Politiet i Oslo sa fredag at de ønsker å få lokalisert og pågrepet Bhatti så fort som mulig.

– Samtidig er det rettslige prosesser i Pakistan som må gjennomføres før det kan skje. Det er vanskelig for oss å si når vi kan ha ham her, sier Enoksen.

Politiet vil ikke si når de mener Bhatti dro til Pakistan, eller om de mener han dro før Matapour gikk til angrep. De vil heller ikke si om de mener han er sammen med noen i familien.

Etter det Aftenposten kjenner til skal Bhatti ha dratt ut av Norge før angrepet fant sted.